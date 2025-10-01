Siêu máy tính dự đoán Arsenal vs Olympiakos, giải UEFA Champions League 2025

Trận Arsenal đấu với Olympiakos thuộc vòng phân hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 2h45 ngày 2/10. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Arsenal là 72,2%. Khả năng Olympiakos thắng là 10,7%.

Nhận định Arsenal đấu với Olympiakos

Arsenal vượt qua chuỗi trận khó đầu mùa giải với thành tích không tồi. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta mới thua 1 trận trên mọi mặt trận, nhận 3 bàn thua. "Pháo thủ" vẫn là một trong những đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Trong 4 trận đấu gần nhất, "Pháo thủ" chỉ ghi được một bàn thắng trước phút 45 - khi gặp đội hạng dưới Port Vale. 6 bàn còn lại của Arsenal đều đến ở hiệp 2, trong đó có tới 5 bàn được ghi sau phút 80. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là thầy trò huấn luyện viên Arteta có 3 trận đấu khó trong giai đoạn này.

Arsenal đấu với Olympiakos ở lượt 2 UEFA Champions League. (Ảnh: Reuters)

Mặt tích cực của Arsenal là khả năng duy trì sức ép và khoan phá các hàng thủ "đổ bê tông" được cải thiện rõ rệt. "Pháo thủ" giải quyết các đối thủ yếu không mấy khó khăn, ghi tổng cộng 10 bàn và không thủng lưới ở 3 trận gặp Leeds United, Nottingham Forest và Port Vale - trong đó có 2 trận sân nhà.

Olympiakos chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường cúp châu Âu. Trong trận ra quân, đội bóng Hy Lạp để Pafos - câu lạc bộ của Đảo Síp - cầm hòa không bàn thắng. Trong 4 trận đấu gần nhất, Olympiakos không thua nhưng có tới 2 trận hòa và 2 chiến thắng đều có cách biệt chỉ một bàn.

Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Arsenal chấp 2 bàn ở trận đấu này. "Pháo thủ" đủ khả năng thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên, khi họ được chơi trên sân nhà trước đối thủ yếu.

Đội hình Arsenal vs Olympiakos

Arsenal chưa thể sử dụng Kai Havertz, Noni Madueke, Gabriel Jesus và Piero Hincapie - những cầu thủ vắng mặt do chấn thương. Martin Odegaard bình phục và trở lại ở trận thắng Newcastle United và nhiều khả năng sẽ lấy lại vị trí đá chính.

Huấn luyện viên Mikel Arteta có thể điều chỉnh một số vị trí để cân đối về thể lực. Myle Lewis Skelly, Benjamin White, Gabriel Martinelli có cơ hội ra sân từ đầu.

Olympiakos mất Roman Yaremchuk và Lorenzo Scipioni do chấn thương. Remy Cabella và Yusuf Yazici không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu tại Champions League.

Đội khách sẽ trông cậy nhiều vào Chiquinho - cầu thủ vừa ghi cú đúp bàn thắng trong trận đấu gần nhất - và Daniel Podence trên hàng công.

Đội hình dự kiến của Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Đội hình dự kiên của Olympiakos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 3-0 Olympiakos.



