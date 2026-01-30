Siêu máy tính dự đoán 3 đại diện Anh bị loại ngay vòng 1/8 Champions League

Hy vọng giành "cú ăn bốn" lịch sử của Arsenal được tiếp thêm động lực khi siêu máy tính BettingLounge dự đoán thầy trò Mikel Arteta sẽ lên ngôi tại Champions League mùa này.

Nếu dự đoán là chính xác thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal đăng quang một chiến dịch Champions League.

"Pháo thủ London" tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng vòng bảng khi vừa hạ Kairat Almaty 3-2, qua đó góp mặt ở vòng 16 đội cùng các đối thủ Ngoại hạng Anh gồm Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City.

Siêu máy tính dự đoán Arsenal sẽ đánh bại PSG ở chung kết để lần đầu vô địch Champions League. Ảnh: AP

Riêng đội bóng Anh khác là Newcastle phải bước vào vòng play-off sau trận hòa với PSG ở lượt cuối vòng bảng đồng loạt diễn ra cùng giờ hôm 29-1 (giờ Hà Nội).

Bayern Munich, Barcelona và Sporting Lisbon cũng kết thúc trong top 8 vòng bảng, đồng nghĩa giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 giải đấu năm nay.

Dựa trên các kết quả và mô phỏng mới nhất, siêu máy tính của BettingLounge dự đoán Arsenal sẽ tiếp tục hành trình ấn tượng và bổ sung phòng truyền thống danh hiệu Champions League vào tháng 5.

Cụ thể, Arsenal được dự đoán sẽ đánh bại Borussia Dortmund, Inter Milan và Barcelona để góp mặt ở trận chung kết trên đất Hungary, trước khi vượt qua đương kim vô địch PSG với tỉ số 2-1 ở trận đấu cuối cùng.

Liverpool được dự đoán sẽ loại Juventus tại vòng 16 đội nhưng dừng bước trước Barcelona ở tứ kết.

Man City cũng được dự đoán sẽ bị loại ở tứ kết bởi Bayern Munich, dù có thể thắng đậm Real Madrid sau 2 lượt trận ở vòng knock-out.

Siêu máy tính dự đoán Erling Haaland và các đồng đội tại Man City sẽ bị loại ở tứ kết Champions League mùa này. Ảnh: AP

Barcelona tiếp tục được dự đoán là "khắc tinh" của các đại diện Ngoại hạng Anh khi loại Newcastle ở vòng 16 đội, sau khi "Chích chòe" vượt qua Qarabag tại play-off.

Trong khi đó, Chelsea và Tottenham đều được dự báo sớm dừng bước ngay vòng 16 đội khi lần lượt để thua PSG và Atletico Madrid.

Siêu máy tính dự đoán kết quả các đội bóng Anh Man City: bị loại ở tứ kết bởi Bayern Munich Liverpool: bị loại ở tứ kết trước Barcelona Chelsea: bị loại ở vòng 16 đội khi thua PSG Tottenham: bị loại ở vòng 16 đội bởi thua Atletico Madrid (trên chấm luân lưu) Newcastle: bị loại ở vòng 16 đội khi thua Barcelona Arsenal: vô địch Champions League khi thắng PSG ở chung kết trên đất Hungary

Dự đoán của siêu máy tính theo từng vòng

Vòng play-off (2 lượt trận)

Borussia Dortmund vs Atalanta 1-1 (Borussia Dortmund thắng luân lưu)

Inter Milan vs Bodo/Glimt 5-1

Newcastle vs Qarabag 4-1

Juventus vs Club Brugge 6-4

Atletico Madrid vs Galatasaray 3-2

PSG vs Monaco 3-0

Real Madrid vs Benfica 5-5 (Real Madrid thắng luân lưu)

Bayer Leverkusen vs Olympiacos 2-1

Vòng 1/8 (2 lượt trận)

Arsenal vs Borussia Dortmund 9-4

Inter Milan vs Sporting Lisbon 5-1

Barcelona vs Newcastle 6-3

Liverpool vs Juventus 5-1

Atletico Madrid vs Tottenham 2-2 (Atletico Madrid thắng luân lưu)

PSG vs Chelsea 3-1

Manchester City vs Real Madrid 5-1

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen 2-1

Tứ kết (2 lượt trận)

Arsenal vs Inter Milan 4-4 (Arsenal thắng luân lưu)

Barcelona vs Liverpool 4-3

PSG vs Atletico Madrid 4-0

Bayern Munich vs Manchester City 4-1

Bán kết (2 lượt trận)

Arsenal vs Barcelona 4-3

PSG vs Bayern Munich 7-0

Chung kết

Arsenal vs PSG 2-1