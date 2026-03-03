Siêu máy tính “chốt sổ” Ngoại hạng Anh

Arsenal vừa hạ Chelsea trên sân nhà Emirates ở derby London, qua đó giúp thầy trò Mikel Arteta nâng tổng điểm lên 64, bỏ xa đối thủ bám đuổi Man City 5 điểm (59 điểm).

Siêu máy tính BETSiE của Ace Odds dự đoán "Pháo thủ" sẽ duy trì cách biệt 5 điểm đến hết mùa, khép lại chiến dịch với 25 trận thắng, 9 trận hòa và 5 thất bại.

Điều đó đồng nghĩa đội chủ sân Emirates sẽ thắng 6, hoà 1 và thua 2 trong 9 trận còn lại để đạt tổng cộng 83 điểm, qua đó đăng quang Ngoại hạng Anh sau 20 năm chờ đợi.

Siêu máy tính BETSiE dự đoán Arsenal sẽ vượt Man City vô địch Ngoại hạng Anh sau 20 năm chờ đợi. Ảnh: AP

Man City cũng được dự đoán thắng thêm 6 trận, thua 2 trận nhưng không đủ để lật ngược tình thế đành chấp nhận vì nhì với 78 điểm.

Man United được dự đoán cán đích thứ 3 với 67 điểm, Aston Villa đứng thứ 4 với 66 điểm. Liverpool cán đích thứ 5 với 65 điểm – vị trí được cho là đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.

Kịch bản này đồng nghĩa Chelsea của HLV Liam Rosenior chỉ xếp thứ 6 với 63 điểm, kém Liverpool 2 điểm và lỡ hẹn với Champions League.

Chelsea được dự đoán sẽ chỉ cán đích vị trí thứ 6, không đủ điều kiện dự Champions League mùa sau. Ảnh: AP

Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Brentford, Fulham, Bournemouth và Everton.

Ở cuộc đua trụ hạng, siêu máy tính dự đoán thứ hạng 7 đội cuối bảng không thay đổi với Wolves, Burnley và West Ham sẽ xuống Championship.

Tottenham được dự đoán sẽ trụ lại giải đấu cao nhất khi kết thúc ở vị trí 16 với 43 điểm, còn Nottingham Forest đứng thứ 17 với 40 điểm, hơn West Ham 4 điểm.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc đua vô địch khi Arsenal nỗ lực duy trì phong độ trước chuyến làm khách trên sân Brighton vào giữa tuần.

Sau đó, thầy trò Mikel Arteta sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà Emirates, trước khi chạm trán Man City ở trận chung kết Cup Liên đoàn Anh ngày 22-3.

Man City trong khi đó sẽ tiếp Nottingham Forest trên sân nhà giữa tuần, rồi hành quân đến làm khách của West Ham – đội đang chật vật ở nhóm cuối bảng.