Siêu mẫu là tình cũ của Ronaldo nay hẹn hò sao bóng rổ, phát ngôn về lý do tan vỡ với CR7 bỗng viral

Irina Shayk hẹn hò Devin Booker, phát ngôn từng nhắm đến Cristiano Ronaldo bất ngờ gây sốt trở lại.

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, Irina Shayk một lần nữa trở thành tâm điểm khi vướng tin hẹn hò ngôi sao bóng rổ Devin Booker. Theo nguồn tin của PEOPLE, siêu mẫu người Nga và hậu vệ của CLB Phoenix Suns đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cả hai mới đây bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng Hamptons (Mỹ), làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ mới.

Irina Shayk và Devin Booker (Ảnh: Getty)

"Devin Booker và Irina đang hẹn hò. Mọi chuyện vẫn còn rất mới, nhưng họ thực sự thích nhau", nguồn tin chia sẻ với PEOPLE. Thông tin này cũng khiến dư luận nhớ lại chuyện tình kéo dài gần 5 năm giữa Irina Shayk và Cristiano Ronaldo - một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng thể thao và thời trang thế giới trước khi chia tay vào đầu năm 2015.

Chỉ vài tháng sau khi Ronaldo xác nhận đường ai nấy đi, Irina lần đầu chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ đã khép lại trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Hola. "Tôi nghĩ một người phụ nữ sẽ cảm thấy mình xấu xí khi ở bên một người đàn ông không phù hợp. Tôi đã từng cảm thấy mình xấu xí và thiếu tự tin", người mẫu sinh năm 1986 nói.

Irina Shayk và Cristiano Ronaldo (Ảnh: Marca) Irina Shayk và Cristiano Ronaldo (Ảnh: Marca)

Cô cũng tiết lộ hình mẫu bạn đời mà mình mong muốn, đồng thời thừa nhận bản thân từng nghĩ đã tìm được "người đàn ông lý tưởng". "Tôi muốn một người đàn ông chung thủy, trung thực - một quý ông biết cách tôn trọng phụ nữ. Tôi không tin những người đàn ông khiến phụ nữ gục ngã và cảm thấy bất hạnh, bởi họ không phải đàn ông mà chỉ là những cậu con trai. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được người đàn ông lý tưởng, nhưng hóa ra không phải vậy", Irina chia sẻ.

Những phát biểu này từng gây nhiều tranh cãi khi được cho là ám chỉ Cristiano Ronaldo, dù Irina chưa bao giờ nhắc trực tiếp tên CR7.

Theo PEOPLE, Devin Booker và Irina Shayk được bạn bè chung giới thiệu với nhau cách đây vài tháng. Cả hai đang tranh thủ dành thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ hè trước khi ngôi sao Phoenix Suns trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải NBA mới. Nguồn tin cho biết Irina được cho là rất quan tâm đến Booker và có thể sẽ thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai tin đồn trong mùa giải sắp tới.