Siêu cò bóng đá quyền lực nhất thế giới bị cáo buộc lạm dụng tình dục và bạo hành suốt 6 năm

Jonathan Barnett - siêu cò nổi tiếng đứng sau thương vụ lịch sử đưa Gareth Bale sang Real Madrid - đang bị cảnh sát Anh điều tra sau khi một phụ nữ đệ đơn cáo buộc ông có hành vi lạm dụng trong nhiều năm. Những thông tin này xuất hiện trong hồ sơ tòa án và các báo Anh.

Trong đơn kiện dân sự nộp tại Mỹ, người phụ nữ sử dụng tên "Jane Doe" cho biết bà từng có quan hệ cá nhân với Barnett và cáo buộc ông đưa bà từ Australia sang Anh vào năm 2017. Theo đơn tố cáo, bà phải chịu tổn hại trong thời gian dài và sau khi mối quan hệ kết thúc, bà đã nộp đơn tố cáo hình sự tại London vào năm 2024. Các tài liệu pháp lý do phía nguyên đơn cung cấp cũng đề cập việc Barnett đã chuyển cho bà hơn 1 triệu bảng sau khi chia tay.

Barnett nổi tiếng là người môi giới cho thương vụ chuyển nhượng Gareth Bale sang Real Madrid, nay tbị cáo buộc đã lạm dụng 1 người phụ nữ tong suốt sáu năm

Barnett phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong hồ sơ gửi tòa, phía luật sư của ông cho biết các khoản tiền được chuyển đi vì nguyên đơn từng đe dọa tiết lộ chuyện đời tư và khẳng định mọi tương tác giữa hai người diễn ra tại London. Đội ngũ pháp lý của Barnett cũng lập luận rằng vụ kiện dân sự không có mối liên hệ rõ ràng với bang California, nơi đơn kiện được nộp.

Cảnh sát Metropolitan xác nhận một người đàn ông bị bắt tại sân bay Heathrow vào tháng 3 vì nghi vấn liên quan tới cáo buộc cưỡng hiếp và gây thương tích nghiêm trọng. Người này đã được tại ngoại và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Barnett, 75 tuổi, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chuyển nhượng bóng đá. Năm 2019, ông từng được Forbes liệt kê trong nhóm "siêu cò quyền lực nhất thế giới". Hiện vụ việc đang trong quá trình xác minh, chưa có kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra hay tòa án.