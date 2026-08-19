Siam Sports: ‘Thái Lan vào chung kết mà không có nụ cười’

Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại 1-2 trước Singapore trên sân nhà khiến niềm vui của “Voi chiến” không trọn vẹn, khi truyền thông nước này đặc biệt thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.

Theo Siam Sports, Thái Lan đã phải “để lại phía sau” một thành tích đáng tự hào sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Anthony Hudson thua Singapore 1-2 tại sân Rajamangala tối 18/8, nhưng vẫn đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ kết quả 3-1 ở lượt đi.

Điều khiến kênh thể thao số một Thái Lan đặc biệt thất vọng là trận thua này đã chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà trước Singapore kéo dài tới 16 năm 9 tháng, tương đương 6.117 ngày.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của Siam Sports về trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Singapore.

“Chúng ta vào trận chung kết mà không có nụ cười... Dù đội tuyển quốc gia Thái Lan đã giành được vé vào trận chung kết của ASEAN Cup song thực sự tiếc nuối khi chúng ta lần đầu tiên thua Singapore trên sân nhà sau 16 năm”, Siam Sports nhấn mạnh.

Trước trận đấu, Thái Lan đã thắng Singapore 8 trận liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường và chưa từng thua đối thủ này tại Rajamangala kể từ năm 2009. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trên đất Thái Lan là tại vòng loại Asian Cup 2011, khi họ thắng 1-0 ngày 18/11/2009 nhờ bàn thắng của tiền đạo Aleksandar Duric.

Kể từ đó, Thái Lan chưa một lần thua Singapore trên sân nhà, dù hai đội gặp nhau ở cả các trận giao hữu lẫn những giải đấu chính thức. Chuỗi thành tích ấy chỉ kết thúc sau gần 17 năm, ngay trong một trận đấu mà Thái Lan lẽ ra có thể bước vào với tâm thế thoải mái hơn nhờ lợi thế 3-1 từ lượt đi.

Thái Lan (áo xanh) đã lần đầu thua Singapore trên sân nhà sau 6117 ngày.

Vì thế, không chỉ Siam Sports mà những tờ báo lớn ở Thái Lan cũng cho thấy sự lo ngại về màn trình diễn của “Voi chiến”. Tờ The Nation khi đưa tin về trận bán kết lượt về cũng giật cái tít đầy cảm thán: “Thái Lan sống sót trước nỗ lực ngược dòng của Singapore để giành vé vào chung kết ASEAN Cup”.

Tờ báo này nhấn mạnh đến những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Seksan hay Teerasak nhưng cũng thừa nhận, chỉ nhờ cách biệt đủ lớn ở lượt đi mà “Voi chiến” mới có thể giành được tấm vé chung kết.

Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam và Malaysia, với khả năng rất cao đối thủ cuối cùng của “Voi chiến” sẽ là Việt Nam, đội đương kim vô địch đã thể hiện sức mạnh và bản lĩnh khi thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi.

Vì thế, những gì đoàn quân của HLV Anthony Hudson thể hiện trong trận đấu tại Rajamangala tối 18/8 càng khiến truyền thông cũng như người hâm mộ Thái Lan lo lắng cho mục tiêu vô địch của đội.

“Nếu chơi như vậy, Thái Lan sẽ rất khó đối phó với một đội bóng đẳng cấp và có khả năng chớp thời cơ tốt như Việt Nam”, một tài khoản có tên Saksri Arthoncharoenkij bày tỏ ý kiến dưới bài đăng của Siam Sports.