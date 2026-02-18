Sĩ nhất Tết này: Thủ môn Trung Kiên được FIFA chúc mừng năm mới

Ngày đầu năm mới, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ khi trang Fanpage chính thức của FIFA World Cup đăng tải hình ảnh thủ môn Trần Trung Kiên kèm lời chúc bằng thơ đầy ấn tượng.

Trong bài đăng mới nhất, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới sử dụng hình ảnh thủ môn Trần Trung Kiên trong trang phục thi đấu của Đội tuyển quốc gia, tay cầm nhành đào và bánh chưng giữa bối cảnh chợ Tết rực rỡ. Đáng chú ý, FIFA còn khéo léo sử dụng thể thơ lục bát truyền thống để gửi gắm thông điệp:

"Hoa đào nở khắp phương xa,Đường quê ríu rít, tiếng ca mọi nhà.Trung Kiên vững bước muôn phần,Mở trang Bính Ngọ tinh thần Việt Nam!"

Việc FIFA lựa chọn một gương mặt trẻ như Trung Kiên thay vì những ngôi sao quen thuộc không chỉ là lời chúc mừng năm mới đơn thuần, mà còn được giới chuyên môn coi là sự ghi nhận vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới sau một năm 2025 đầy rực rỡ.

FIFA chúc mừng năm mới Trung Kiên (Ảnh: CMH)

Bước nhảy vọt của "người nhện" cao 1m91

Sở dĩ Trần Trung Kiên được FIFA "chọn mặt gửi vàng" là bởi anh vừa trải qua một năm thi đấu bùng nổ. Thủ thành sinh năm 2003 này đã trở thành điểm tựa vững chắc trong khung gỗ, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành tấm Huy chương Đồng quý giá tại VCK U23 châu Á 2026 vừa kết thúc cách đây không lâu.

Tại giải đấu này, Trung Kiên lọt top 10 thủ môn đắt giá nhất giải theo định giá của Transfermarkt (200.000 Euro) và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này. Với chiều cao ấn tượng 1m91 và sải tay dài, anh được ví như "bức tường thành" mới của bóng đá Việt Nam, kế thừa xứng đáng vị trí của các đàn anh như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip.

Câu chuyện của Trung Kiên còn gây xúc động bởi hành trình từ một cậu bé lặn lội xin tập nhờ tại Học viện HAGL đến khi trở thành niềm tự hào của phố Núi. Trước thềm Tết Bính Ngọ, dù trải qua những áp lực tâm lý lớn dẫn đến sụt cân sau giải châu Á, thủ thành này vẫn thể hiện bản lĩnh chuyên nghiệp khi nhanh chóng trở lại bắt chính cho CLB HAGL, duy trì phong độ xuất sắc tại đấu trường V.League.

Sự xuất hiện trên trang chủ FIFA ngay đầu năm mới là món quà tinh thần vô giá đối với cá nhân Trung Kiên và là tín hiệu tích cực cho một năm mới đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam.