SHB Đà Nẵng và Huế vào bán kết U17 Quốc gia 2026 sau những màn rượt đuổi kịch tính

SHB Đà Nẵng và Huế trở thành hai đội đầu tiên giành vé vào bán kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 sau các trận tứ kết đầy cảm xúc diễn ra chiều 24/7.

Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. SHB Đà Nẵng và Huế là hai cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết sau những chiến thắng đầy bản lĩnh.

Trên sân Hàm Rồng, SHB Đà Nẵng cùng CLB TP.HCM tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với tổng cộng 7 bàn thắng. Đại diện phía Nam khởi đầu thuận lợi khi Nguyên Anh mở tỷ số ở phút 14, tạo lợi thế sớm cho TP.HCM.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng nhanh chóng chứng minh bản lĩnh. Đình Giang ghi bàn gỡ hòa ở phút 20 trước khi Văn Ẩn lập công ở phút 38, giúp đội bóng sông Hàn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trong hiệp hai. TP.HCM vùng lên mạnh mẽ và chỉ trong vòng 5 phút đã ghi liền hai bàn nhờ công của Quang Hưng và Phú Ngọc ở các phút 63 và 68 để tái lập thế dẫn trước 3-2.

Dẫu vậy, SHB Đà Nẵng không hề nao núng. Trong ngày thi đấu bùng nổ, Đình Giang hoàn tất cú hat-trick với hai pha lập công ở các phút 75 và 82, giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3, qua đó đoạt tấm vé vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại trên sân Pleiku, Huế tạo nên bất ngờ khi cầm chân Thể Công Viettel 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Bị đánh giá thấp hơn, đại diện cố đô chơi chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật và hóa giải thành công nhiều đợt tấn công của đối thủ để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm phạt đền, Huế thể hiện sự bình tĩnh và chính xác hơn để giành chiến thắng 6-5, qua đó lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết của giải năm nay.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng và Huế trở thành hai đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

Hai suất bán kết còn lại sẽ được xác định vào chiều 25/7, khi Hà Nội chạm trán PVF-CAND và PVF đối đầu Sông Lam Nghệ An. Hai trận đấu đều diễn ra lúc 15h00 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn so tài hấp dẫn.