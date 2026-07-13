SHB Đà Nẵng thắng nghẹt thở, PVF phô diễn sức mạnh ở bảng C U21 Quốc gia 2026

SHB Đà Nẵng vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 2-1, trong khi chủ nhà PVF đánh bại Đồng Nai 4-0 ở lượt trận mở màn bảng C VCK U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026.

Chiều 13/7, lượt trận mở màn bảng C Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF với hai cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Công an Hà Nội và chủ nhà PVF chạm trán Đồng Nai.

Ở trận đấu đầu tiên, SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy tự tin trước U21 Công an Hà Nội. Đại diện miền Trung sớm tạo lợi thế và duy trì được sự chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải năm nay.

Cụ thể, phút 63, SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp nhanh. Từ đường chuyền vượt tuyến, Văn Lành thoát xuống nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Bóng bật ra đúng vị trí để Ngô Duy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0.

SHB Đà Nẵng (áo cam) giành chiến thắng 2-1.

Sau bàn thua, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 79. Tận dụng tình huống mất bóng của đối phương bên phần sân nhà, đội bóng ngành Công an tổ chức phản công nhanh, tạo điều kiện để Khánh Hoàng dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về những phút cuối, SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt tình huống cố định để định đoạt kết quả. Phút 88, từ quả phạt góc bên cánh phải, Văn Thọ bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện miền Trung.

PVF (áo xanh) chiến thắng ấn tượng 4-0.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa chủ nhà PVF và U21 Đồng Nai diễn ra với thế trận một chiều. Đội bóng trẻ của PVF cho thấy sức mạnh vượt trội khi liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Những pha phối hợp tốc độ và hiệu quả giúp đội chủ nhà ghi tới bốn bàn thắng, khép lại trận đấu với chiến thắng đậm 4-0. Với thế trận lấn lướt, PVF lần lượt có các bàn thắng do công của Phùng Quang Tú, Bùi Duy Đăng, Trần Quang Khanh và Vũ Kỳ, qua đó giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp PVF tạm vươn lên dẫn đầu bảng C nhờ hơn SHB Đà Nẵng về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Công an Hà Nội và Đồng Nai lần lượt xếp ở hai vị trí còn lại sau lượt trận mở màn.