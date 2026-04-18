SHB Đà Nẵng không 'quay xe' với HLV Lê Đức Tuấn

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có tân chủ tịch Nguyễn Huy Tài thay thế cho ông Vũ Nam Thắng. Vị lãnh đạo mới sẽ được cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng hỗ trợ trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, tranh cãi của đội bóng sông Hàn đến từ vị trí huấn luyện viên trưởng.

Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng cựu huấn luyện viên trưởng U17 Việt Nam Trần Minh Chiến được lựa chọn vào "ghế nóng" thay ông Lê Đức Tuấn. Thực tế, chưa có quyết định nào cũng như một lời mời chính thức được đưa ra.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục ở lại SHB Đà Nẵng.

Chủ tịch Nguyễn Huy Tài muốn nắm được tình hình đội bóng, vấn đề tâm lý cũng như chuyên môn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Lê Đức Tuấn sẽ có thêm cơ hội ở hai trận đấu tiếp theo gặp Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel.

Đây vẫn là những thử thách rất lớn với đội bóng bên bờ sông Hàn. Phong độ của họ không cao và các cầu thủ đang ở trạng thái tâm lý chưa tốt. Nhưng việc vị huấn luyện viên mà họ yêu quý có thêm thời gian làm việc là một động lực to lớn.

Đà Nẵng vẫn sở hữu lực lượng đủ mạnh như Quế Ngọc Hải, Joel Pissano, Đỗ Phi Long, Lucas Ribamar, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long hay Võ Nguyên Hoàng. Thậm chí, chính SHB Đà Nẵng mới là đội mạnh nhất trong nhóm đua trụ hạng ở mùa giải này.

" Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở những trận đấu vừa qua và đẩy đội bóng cũng như huấn luyện viên trưởng, ban lãnh đạo vào tình cảnh khó khăn. Với SHB Đà Nẵng lúc này, tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Nếu đủ tự tin, đủ mạnh mẽ và quyết tâm, chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng ở mùa giải này ", một cầu thủ Đà Nẵng trả lời Báo Điện tử VTC News.

Khi huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tại vị trong hoàn cảnh Đà Nẵng xáo trộn nơi thượng tầng, đội bóng này ít nhất vẫn duy trì được sự ổn định trong ngắn hạn. Khoảng cách 1 điểm với PVF-CAND không hề lớn.