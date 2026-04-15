SHB Đà Nẵng bổ nhiệm 'chiến tướng' từ Nhật Bản

Ngày 14/4, CLB SHB Đà Nẵng bổ nhiệm ông Yusuke Adachi vào vị trí Giám đốc Kỹ thuật, trong khi ông Lê Đức Tuấn tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của đội bóng.

Ông Yusuke Adachi là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông là chuyên gia bóng đá người Nhật Bản, đồng thời là một trong những giảng viên HLV ưu tú (Elite) của LĐBĐ châu Á. Ông được biết đến như người thầy của nhiều HLV thuộc thế hệ cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng hay Nguyễn Minh Phương.

Năm 2017, khi AFC lần đầu tổ chức khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp tại Việt Nam - cũng là cấp chứng chỉ cao nhất trong hệ thống đào tạo của tổ chức - ông Adachi được giao vai trò giảng viên. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong việc nâng tầm đội ngũ HLV nội.

Ông Yusuke Adachi làm Giám đốc Kỹ thuật CLB SHB Đà Nẵng. (Nguồn: VFF)

Chuyên gia người Nhật Bản từng có thời gian làm việc tại VFF với vai trò giám đốc kỹ thuật trong giai đoạn 2021-2023. Trong thời gian ông đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật, LĐBĐ Việt Nam đã được LĐBĐ Châu Á cho phép độc lập tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên. Thông qua việc đào tạo HLV và xây dựng hệ thống huấn luyện trẻ, ông Adachi đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nhân lực cho bóng đá Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Yusuke Adach i được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho SHB Đà Nẵng, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ, xây dựng lối chơi và định hướng phát triển bền vững. Thời gian gần đây, Đà Nẵng liên tục thất bại, đối diện với rất nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

SHB Đà Nẵng tiếp tục sa sút khi nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 18 V.League 2025/26, qua đó có chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Kết quả này khiến đội bóng sông Hàn rơi vào tình thế đầy áp lực.

Trong khi PVF-CAND cầm hòa với CLB Công An Hà Nội, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn một lần nữa tụt xuống đáy bảng xếp hạng.