Sếp thể thao Indonesia cay đắng, than thở vì bị Man Utd từ chối

Trong chuyến du đấu châu Á sắp tới của Manchester United (MU), đội bóng này sẽ đối đầu với ASEAN All Stars tại Bukit Jalil, Malaysia vào ngày 28-5 và tiếp tục thi đấu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30-5. Tuy nhiên, Indonesia – quốc gia có lượng fan bóng đá đông đảo – đã không được chọn làm điểm đến, khiến người hâm mộ nước này không khỏi thất vọng.

Theo CEO của công ty tổ chức sự kiện thể thao Nine Sport, ông Arif Putra Wicaksono, Indonesia thường xuyên bị các CLB lớn từ chối vì nhiều lý do. Ông chia sẻ: “Ở Đông Nam Á, các điểm đến ưu tiên của họ lần lượt là Singapore, Bangkok, và Kuala Lumpur. Jakarta không nằm trong lịch trình của họ, và điều này đã trở thành thông lệ.”

Ông Arif Putra Wicaksono buồn bã thừa nhận, Indonesia không nằm trong danh sách lựa chọn điểm đến giao hữu của các CLB châu Âu.

Ngoài yếu tố khách quan, bóng đá Indonesia từng chứng kiến nhiều sự cố nghiêm trọng, điển hình là thảm kịch sân Kanjuruhan vào tháng 10-2022 khiến 132 người thiệt mạng – một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Những sự cố như fan tấn công đội khách, chẳng hạn như vụ việc tại chung kết U-19 Đông Nam Á, cũng khiến các đội bóng quốc tế e ngại khi đến Jakarta.

Ông Arif Putra cũng nhấn mạnh rằng việc các CLB lớn không chọn Indonesia vô tình mang lại lợi ích kinh tế cho các nước láng giềng như Singapore. Khi Singapore tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế, hàng ngàn fan Indonesia đổ về đây để xem bóng đá, kết hợp du lịch và mua sắm, góp phần thúc đẩy kinh tế nước bạn.

So với Singapore, Malaysia hay Thái Lan, Indonesia thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Điều này càng làm giảm sức hút của Indonesia đối với các CLB quốc tế.

Trong quá khứ, Jakarta từng là điểm đến của các đội bóng lớn như AS Roma, tuyển Uruguay, Argentina và AC Milan. Tuy nhiên, hiện tại, mong muốn được đón tiếp MU hay AC Milan của Indonesia vẫn chưa thể thành hiện thực, chủ yếu do vấn đề an toàn và thiếu sự hỗ trợ cần thiết.