Sếp Malaysia nguy cơ lớn, sắp "bay ghế" vì vi phạm nhập tịch?

Thông tin từ tờ New Straits Times của Malaysia đưa ra cho thấy Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (FAM), ông Datuk Joehari Ayub, đang đứng trước nguy cơ bị bãi nhiệm do những lùm xùm liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Ông Joehari, vừa mới được bầu vào vị trí này trong tháng 2 năm nay, có thể sẽ mất chức vì những vấn đề vi phạm chính sách nhập tịch.

Cụ thể, cầu thủ Facundo Garces, người mang quốc tịch Argentina nhưng nhập tịch Malaysia, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Garces, tự nhận mình có nguồn gốc Malaysia từ "cụ cố", đã dấy lên nghi ngờ về tính hợp pháp trong việc nhập tịch, khi mà theo quy định của FIFA, chỉ những người có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra tại quốc gia đó, hoặc những người sinh ra tại quốc gia đó, mới đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Facundo Garces phát ngôn hớ khiến LĐBĐ Malaysia nguy to.

Theo Điều 7 trong Quy chế và Chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, nếu Garces chỉ dựa vào nguồn gốc từ cụ cố, anh sẽ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Nếu FIFA vào cuộc và xác nhận vi phạm, những kết quả thi đấu trước đó của đội tuyển Malaysia có thể bị hủy, trong đó có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong tháng Sáu vừa qua tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi được hỏi về tình hình này, các quan chức FAM, bao gồm Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, từ chối bình luận nhưng cũng không phủ nhận được thông tin. Phó Chủ tịch Datuk Yusof Mahadi thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp quản vị trí Chủ tịch LĐBĐ nếu cần thiết.

Với tình hình hiện tại, FAM vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, trong khi người hâm mộ và giới thể thao đang theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo. Đây là một bài học lớn cho những tổ chức thể thao trong việc đảm bảo sự minh bạch và hợp pháp trong quản lý cầu thủ nhập tịch.