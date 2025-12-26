"Sếp lớn" FIFA khen ngợi chiến tích ngoạn mục của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Tại Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) năm 2025, diễn ra sáng 26/12 tại trụ sở LĐBĐVN, bà Gayathry Chandra Mohan – Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA đã có những chia sẻ tích cực và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Bà Gayathry Chandra Mohan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước tiến mà LĐBĐVN đã đạt được trong công tác xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam. Đặc biệt tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng trước đội chủ nhà, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 33, một thành tích được đánh giá ấn tượng. Đại diện FIFA bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Bà Gayathry Chandra Mohan (giữa) – Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA tham dự Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2025

Đánh giá về định hướng phát triển, bà Gayathry Chandra Mohan cho rằng LĐBĐVN đang sở hữu một kế hoạch phát triển rất bài bản và mạnh mẽ, đặc biệt ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Theo bà, bóng đá Việt Nam đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc một cách nhất quán ở mọi cấp độ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiện tại, đội tuyển nam Việt Nam đang xếp hạng 107 trên Bảng xếp hạng FIFA, và bà tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ sớm quay lại Top 100 thế giới.

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo nổi bật của LĐBĐVN tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng sự lãnh đạo hiệu quả này đã tạo ra tác động tích cực và rõ rệt đối với các đội tuyển quốc gia. Trên bình diện khu vực, bóng đá Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA và không còn quá xa để hướng tới vị trí dẫn đầu. Ở phạm vi châu Á, dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đại diện FIFA khẳng định với những kế hoạch hiện có cùng sự nỗ lực không ngừng, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ nhanh hơn so với kỳ vọng.

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, người hiện đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC. Theo bà, đây là minh chứng rõ nét cho vị thế và vai trò quan trọng của ông Trần Quốc Tuấn đối với bóng đá châu Á cũng như trên bình diện thế giới. Sự lãnh đạo của ông đã tạo ra những giá trị thiết thực và đóng góp quan trọng vào thành công của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Đại diện FIFA cho biết FIFA luôn dành sự quan tâm và đầu tư đáng kể cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt thông qua Quỹ FIFA Forward – dự án được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu và triển khai từ năm 2016. Thông qua chương trình này, nhiều dự án thiết thực đã và đang được triển khai tại Việt Nam.