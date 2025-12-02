Sếp lớn bóng đá Indonesia vui mừng ra mặt khi U22 Campuchia bỏ SEA Games 33

Như đã biết, Campuchia đã rút lui khỏi môn bóng đá. Ngoài ra, họ cũng quyết định không tham dự các môn thể thao khác gồm đá cầu, wushu, judo, karate, pencak silat, petanque và đấu vật. Quyết định này chắc chắn sẽ khiến công tác tổ chức cho SEA Games 33 bị xáo trộn.

Riêng bóng đá, tình hình khác đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Kết quả là bảng A bóng đá nam chỉ còn lại 2 đội tuyển U22 Thái Lan và U22 Timor-Leste. Ban tổ chức điều chuyển U22 Singapore ở bảng C sang bảng A thay U22 Campuchia. Như vậy cả 3 bảng sẽ gồm 3 đội (Brunei và Campuchia rút lui).

Bảng A là sự hiện diện của U22 Thái Lan, U22 Timor Leste và U22 Singapore, bảng B gồm U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia trong khi bảng C là U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Philippines.

Indonesia sẽ chỉ thi đấu 2 trận ở vòng đấu bảng

Theo ông Sumardji, đây là điều chỉnh có lợi cho Indonesia. Bởi lẽ, thay vì thi đấu 3 trận, họ sẽ chỉ phải ra sân 2 lần tại vòng bảng. Mật độ thi đấu thưa giúp Indonesia tránh nỗi lo chấn thương.

“Tất nhiên thì điều này tốt cho Indonesia. Với thay đổi này, chúng tôi chỉ còn phải gặp Myanmar và Philippines", ông Sumardji nói. "Lịch thi đấu ấy cho phép cầu thủ có nhiều thời gian tập luyện, hoàn thiện chiến thuật và cải thiện thể lực cũng như tinh thần ở Thái Lan".

Thêm một yếu tố then chốt nữa là các đội bóng sẽ có điều kiện hỗ trợ U22 Indonesia tối đa. Theo lịch thi đấu cũ, đội tuyển này sẽ đá trận đầu tiên trong bối cảnh nhiều cầu thủ không thể hội quân do bận thi đấu cho CLB chủ quản (ra sân ngày 4 nhưng giải vô địch quốc gia vẫn thi đấu ngày 6/12).

Lịch thi đấu mới trùng với quãng nghỉ của giải vô địch quốc gia xứ vạn đảo (7-22/12). Do vậy mà U22 Indonesia có điều kiện triệu tập tối đa lực lượng cầu thủ nội địa cho sự kiện trên đất Thái Lan . U22 Indonesia sẽ ra quân muộn nhất, gặp Philippines tối 8/12. Sau đó 4 ngày họ sẽ đấu với Myanmar. Các trận đấu của họ diễn ra ở Chiang Mai.