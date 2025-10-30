“Sếp lớn” AFC lên tiếng về khả năng phạt nặng tuyển Malaysia

Theo trang New Straits Times vừa đăng tải chiều 30/10, LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong khi chờ đợi phán quyết của ủy ban kháng cáo FIFA.

FIFA dự kiến sẽ công bố quyết định về đơn kháng cáo của FAM vào thứ Sáu (31/10). Cố vấn ĐTQG Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết họ sẽ theo đuổi vụ kiện đến tận Tòa án Thể thao quốc tế (CAS).

Đáng chú ý, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John vừa khẳng định rằng liên đoàn châu Á sẽ hành động sau khi quá trình pháp lý kết thúc, nghĩa là ngay sau khi FIFA thông báo phán quyết phúc thẩm.

"Cho dù đó là quyết định của ủy ban kháng cáo hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Tất cả phụ thuộc vào FAM. Khi điều đó xảy ra, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xem xét, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp với quyết định của FIFA và tác động của nó đến các trận đấu của AFC.

Ủy ban kỷ luật AFC sau đó sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy, điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả cho AFC.

Chúng ta phải nhớ rằng, có hai hồ sơ vụ việc — một hồ sơ thông qua kênh kháng cáo kỷ luật CAS, và một hồ sơ thông qua kênh tòa án bóng đá CAS. Vì vậy, sẽ có hai quyết định. Nhưng đối với chúng tôi tại AFC, chúng tôi chỉ xem xét tư cách của các cầu thủ, vì đó là vấn đề liên quan đến AFC, chứ không phải bên kia" – Tổng thư ký Datuk Seri Windsor Paul John nói.

Tổng thư ký AFC đề cập tới khả năng phạt tuyển Malaysia.

Bản kháng cáo của FAM, được đệ trình vào đầu tháng này, diễn ra sau quyết định của FIFA vào tháng 9 về việc phạt tiền với FAM và cấm thi đấu 1 năm với bảy cầu thủ - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vị trí của Malaysia lại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị ảnh hưởng rất lớn nếu AFC ra án phạt với họ, vì 7 cầu thủ kể trên đều góp mặt trong chiến thắng 2-0 trước Nepal vào ngày 25 tháng 3 và chiến thắng 4-0 trước Việt Nam vào ngày 10 tháng 6.

Theo Tông thư ký AFC, Liên đoàn cần giải quyết vấn đề của tuyển Malaysia trước ngày 31/3/2026 để hoàn thiện danh sách các đội tham dự Asian Cup 2027.

"Đối với lễ bốc thăm, chúng tôi cần biết đội nào sẽ giành quyền vào bảng đấu của Malaysia. Đó là lý do tại sao chúng tôi hy vọng hoàn tất mọi thủ tục trước ngày 31 tháng 3. Đây là một quá trình dài, vì thủ tục tư pháp mất thời gian và phải tuân thủ quy định", ông nói thêm.