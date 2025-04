Sếp HAGL hé lộ kế hoạch chấp Tây của bầu Đức, tuyên bố: "44 thẻ vàng không phải là đá xấu"

“HAGL chơi theo đúng triết lý bóng đá hiện đại, nơi mà tinh thần chiến đấu là yếu tố cốt lõi. 44 thẻ vàng không có nghĩa là đá xấu. Chúng tôi chỉ có 2 thẻ đỏ, ít hơn nhiều đội khác. Đừng đánh tráo khái niệm, ra sân là phải chiến đấu hết mình”, giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành của HAGL chia sẻ.

HAGL xếp hạng 8 với 21 điểm sau 18 vòng.

Cho đến trước trận gặp CLB CAHN ở vòng 18, HAGL dẫn đầu trong bảng xếp hạng số thẻ phạt tại V.League với 44 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. Đến trận thua 1-3 trên sân Hàng Đẫy vào tối qua (12/4), đội bóng này phải nhận thêm 3 thẻ vàng nữa.

Dù vậy từ góc nhìn của ông Vũ Tiến Thành, thẻ phạt của HAGL đến từ nhiều lý do. Ông cho rằng ngoài những pha phạm lỗi, còn có những thẻ phạt do sự non nớt, bị trọng tài nhận định là câu giờ, hoặc bởi ăn mừng quá mức. Vì thế, vị lãnh đạo của HAGL cho rằng đội bóng của ông không đá xấu.

Ông Vũ Tiến Thành chia sẻ thêm: “Trước khi tôi đến, HAGL chuyền bóng quá nhiều nhưng thiếu hiệu quả. Cái đẹp thực sự trong bóng đá là tinh thần thi đấu quả cảm, là sự quyết liệt chứ không phải cứ ban bật mãi rồi đánh mất cơ hội. Chúng tôi không dạy cầu thủ câu giờ. Những tình huống nằm sân đều là do chấn thương thật”.

Tất nhiên, đây chỉ là nhận định cá nhân của vị giám đốc kỹ thuật này. Việc phải nhận nhiều thẻ phạt nhất giải cho thấy HAGL đang ngày một thay đổi, thi đấu xù xì hơn, quyết liệt hơn, khác với hình ảnh trước đây của chính học.

Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành bảo vệ lối chơi của HAGL.

Đáng chú ý, cũng theo tiết lộ của ông Vũ Tiến Thành, trong thời gian tới,khi HAGL đủ điểm trụ hạng, họ sẽ trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ trẻ như Đinh Quang Kiệt hay Trần Gia Bảo, thậm chí sẽ có những trận “chấp Tây” để sử dụng toàn nội binh. Bầu Đức là người ủng hộ nhiệt thành kế hoạch này.

Được biết sau khi trở về từ U17 Việt Nam vào hôm nay, tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo được lãnh đạo CLB HAGL cho nghỉ ngơi ít ngày. Tuy nhiên, Gia Bảo đã xin được tập ngay cùng đội một để mong có cơ hội ra sân tại V.League.