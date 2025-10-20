Sếp cũ của Harry Kewell và 39 ngày thảm hoạ trước khi nhận trát sa thải

Tân HLV của Hà Nội FC, Harry Kewell, là đồng hương của Ange Postecoglou. Không chỉ vậy, ông từng làm việc với chiến lược gia người Australia gốc Hy Lạp trên hai cương vị. Lần đầu, thời ông còn là cầu thủ và chơi dưới quyền Postecoglou tại Melbourne Victory; và cách đây vài năm, ông trở thành một trong những trợ lý của Postecoglou, HLV trưởng của Celtic.

Khi bước vào nghiệp huấn luyện, Kewell kể rằng lời khuyên tốt nhất ông nhận được là từ Postecoglou, người đã nói "hãy dũng cảm tạo dựng một con đường riêng".

Trên phương diện huấn luyện, Kewell cũng đánh giá cao sếp cũ. "Ange phát huy hết khả năng của đội nhờ cách ông ấy kiểm soát trận đấu, bởi vì thường quan sát từ xa và bao quát tất cả. Ông ấy cũng sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi, và tôi thích điều này bởi trước đây tôi cũng là một cầu thủ hay đặt câu hỏi", Kewell cho biết trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7.

Harry Kewell và Ange Postecoglou khi ở Celtic.

Thời điểm đó Postecoglou vừa bị Tottenham sa thải. Kewell bình luận, đó là quyết định "quá khắc nghiệt", nhất là khi "Ange đã làm được điều mà Tottenham mơ ước trong nhiều năm, đó là giành danh hiệu".

Hẳn Kewell sẽ sốc hơn nữa khi hay tin, sếp cũ lại bị sa thải, lần này là Nottingham Forest, chỉ sau 39 ngày và 8 trận đấu. Postecoglou trở thành HLV có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử đội bóng vùng East Midlands.

Trớ trêu thay, người sa thải Postecoglou lại là Evangelos Marinakis. Doanh nhân người Hy Lạp này từng trao tặng Postecoglou giải thưởng vào tháng 7, nhằm ghi nhận ông này là HLV gốc Hy Lạp đầu tiên giành được một danh hiệu lớn tại châu Âu.

Ange Postecoglou bị Forest sa thải chỉ sau 8 trận.

Postecoglou cũng vừa mới chuyển đến một căn hộ ở khu vực Nottingham trong tuần vừa rồi, và Marinakis có ý định chuyển tới tòa nhà đó để bạn bè gần gũi. Nhưng với trận thua 0-3 trước Chelsea vào thứ Bảy (18/10), 10 phút sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, ngay trong đường hầm City Ground, Giám đốc kỹ thuật George Syrianos gọi Postecoglou lại chỉ để thông báo ông đã mất việc.

Trên phương diện tích cực, điều này đã cứu Postecoglou khỏi những câu hỏi xóc óc của truyền thông trong phòng họp báo sau trận. Trước trận đấu, ông đã mạnh miệng đáp trả cánh nhà báo với tuyên bố đội bóng vẫn đi đúng hướng, và ông có thói quen luôn giành danh hiệu trong mùa giải thứ hai. Đáng tiếc tại Forest, ông thậm chí còn chưa bước sang tháng thứ hai.

Trận đấu với Chelsea mới là lần thứ ba Postecoglou có mặt trong phòng thay đồ của đội nhà với tư cách HLV Forest (4 trận khác đá sân khách). Và hành động cuối cùng của ông trong vai trò đó là quay lại phòng thay đồ để chia sẻ vài lời với các cầu thủ. Ông nói lấy làm tiếc vì không thể làm được nhiều hơn cho các cầu thủ, đồng thời chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất trong phần còn lại của mùa giải.

Postecoglou lấy làm tiếc vì không thể làm được nhiều hơn cho các cầu thủ.

Nói xong, Postecoglou hướng về bãi đậu xe và lên chiếc xe của mình rời khỏi sân vận động City Ground lúc 14 giờ 40 (giờ Anh). Triều đại 39 ngày chính thức khép lại bằng bản tuyên bố dài đúng 39 từ của Forest. Không biết ngẫu nhiên hay chủ ý, nhưng mỗi từ tượng trưng cho một ngày trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông.

Postecoglou được bổ nhiệm chủ yếu vì là bạn của Chủ tịch Marinakis, người rất ấn tượng với chức vô địch Europa League ông giành được cùng Tottenham. Nhưng màn trình diễn của Forest trong 39 ngày qua khiến Marinakis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Postecoglou có thể lặp lại vị trí thứ 17 trên BXH Premier League mà ông đã đưa Tottenham tới mùa trước. Ông thậm chí không thắng nổi một trận nào, chứ đừng nói đến việc đoạt danh hiệu. Forest cũng không một trận giữ sạch lưới, nhưng lại nhận tới 20 bàn thua trong 8 trận đấu dưới thời Postecoglou.

Forest nhận tới 20 bàn thua trong 8 thất bại dưới thời Postecoglou.

Trận thứ 8 với Chelsea, ông chủ Marinakis đã rời City Ground sau vài phút hiệp hai, khi Forest nhận 2 bàn thua chóng vánh. Vị Chủ tịch đã mong đợi cái gì đó khác, sau màn trình diễn tích cực trong hiệp một. Nhưng mộng tưởng đã tan vỡ nhanh chóng. Đội bóng một lần nữa sụp đổ theo cách cũ, với sự thiếu nhất quán và luôn có xu hướng mắc sai lầm.

Forest chưa từng ra tối hậu thư với Postecoglou, rằng ông sẽ mất việc nếu lại thất bại. Tuy nhiên Marinakis không bao giờ ngại đưa ra các quyết định tức thì. Vị Chủ tịch của Forest cũng không thích ra mặt ở bối cảnh này. Ông thường thông qua Giám đốc bóng đá để truyền đạt chỉ thị cho HLV. Có điều Ross Wilson, cựu giám đốc bóng đá, lại vừa chuyển tới Newcastle United vào tuần trước, nên Giám đốc kỹ thuật George Syrianos phải làm thay.

Marinakis không còn tin vào những hứa hẹn của Postecoglou, khi HLV người Australia vẫn nói trước các cầu thủ, rằng "tôi là người chiến thắng", và "chỉ cần các cầu thủ tin vào phương pháp của ông, thành công sẽ đến".

Kewell đánh giá cao phương pháp của sếp cũ.

Khó có thể nói cầu thủ không tin Postecoglou. Tờ The Athletic cho hay, rất ít ý kiến chống lại ông trong phòng thay đồ. Các cầu thủ có ấn tượng tích cực về ông, bởi ông thân thiện và có thừa tự tin. Nếu như tại Tottenham, HLV 60 tuổi thích quan sát bên ngoài hơn là tiến vào sân tập, thì tại Forest, ông tham gia nhiều hơn.

Vấn đề là không may cho Postecoglou, ảnh hưởng của người tiền nhiệm Nuno Espirito Santo vẫn còn nguyên. Các cầu thủ yêu mến Nuno và vẫn bị sốc khi HLV này bị sa thải. Trong khi đó, khác biệt mà Postecoglou tạo ra lại quá lớn. Các buổi tập luyện được tổ chức với cường độ cao hơn nhiều trước kia bởi Postecoglou muốn học trò có thể thích nghi với phong cách pressing tầm cao và với nhịp độ liên tục.

Quá trình chuyển đổi giữa hai phong cách đòi hỏi thời gian, và với thái độ vẫn còn vương vấn thầy cũ, Forest chưa sẵn sàng cho Ange-ball, sau đó vật lộn để chạy trốn thất bại. Vậy là những kỳ vọng biến thành thất vọng. Postecoglou phải ra đi.

“Thật khắc nghiệt, nhưng bóng đá là vậy", Kewell cảm thán ở lần mất việc trước của ông thầy cũ. Nhưng đó lại là cách mà bóng đá hiện đại vận hành. Bản thân Kewell cũng hiểu điều này hơn ai hết sau những lần chia tay Notts County, Oldham Athletic rồi Barnet và Yokohama F. Marinos.

Ông chủ các đội bóng thích trình diễn, nhưng thứ họ cần nhất vẫn là kết quả.