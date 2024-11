Sếp chuyển nhượng của Arsenal sang CLB khác tại Ngoại hạng Anh, nhận lương gấp 3

Edu (phải) có công lớn trong việc xây dựng nên tập thể Arsenal như hiện tại

Edu cho biết: "Đây thực sự là một quyết định vô cùng khó khăn. Arsenal đã cho tôi cơ hội làm việc với rất nhiều người tuyệt vời và cơ hội trở thành một phần của điều gì đó đặc biệt trong lịch sử CLB.

Đó là một hành trình đặc biệt và tôi cảm ơn các thành viên ban lãnh đạo vì sự ủng hộ mà họ dành cho tôi. Tôi rất vui khi được làm việc với nhiều đồng nghiệp, đặc biệt là Mikel Arteta, một người bạn tuyệt vời. Bây giờ là lúc tôi theo đuổi một thử thách khác. Arsenal sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi cầu chúc cho CLB những điều tốt đẹp nhất".

Thử thách mới mà Edu nhắc đến không xa lạ, chỉ cách đại bản doanh Arsenal 160 km với trung bình gần 3 giờ lái xe. Đấy là Nottingham Forest, CLB vừa vượt mặt Arsenal để xếp thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Edu đã đồng ý với đề nghị từ doanh nhân người Hy Lạp, Evangelos Marinakis. Không chỉ điều hành Nottingham mà Edu còn giữ vai trò “tổng quản”, trông coi công việc của 3 đội bóng cùng thuộc sở hữu của Marinakis gồm Nottingham ở Anh, Olympiakos ở Hy Lạp và Rio Ave ở Bồ Đào Nha. Với vai trò quản lý cấp cao, Edu sẽ nhận lương cao gấp 3 lần những gì ông hưởng tại Arsenal.

Edu đóng góp vai trò trong các thương vụ chiêu mộ Gabriel và Rice

Trong tương lai, Edu sẽ giúp ông chủ xúc tiến mua đội bóng thứ 4 ở châu Âu. Có thể Nottingham không tên tuổi bằng Arsenal , nhưng đây vẫn là một bước tiến trong sự nghiệp của Edu. Cựu tiền vệ này gia nhập Arsenal với vai trò giám đốc kỹ thuật vào tháng 7/2019 trước khi trở thành giám đốc thể thao vào tháng 11/2022.

Ông là người chịu trách nhiệm chiêu mộ nhiều thành viên cốt cán trong đội hình Arsenal hiện tại, gồm Martin Odegaard, David Raya hay Declan Rice, đồng thời giúp bán đi những cầu thủ không còn hữu dụng như Pierre-Emerick Aubameyang và Mesut Ozil.

Đặc biệt, Edu từng khởi xướng thương vụ thu nạp HLV Mikel Arteta, người đã giúp Arsenal lột xác từ một CLB mong manh trở thành thế lực thực sự tại Ngoại hạng Anh.

Cựu tiền vệ 46 tuổi có mối quan hệ chặt chẽ với HLV trưởng Mikel Arteta. Cả hai đã cùng nhau xây dựng lại Arsenal thành ứng cử viên vô địch trong 3 mùa giải qua. Do vậy sau khi ông ra đi, Pháo thủ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề.