Sếp AFC ra tuyên bố "mỉa mai" Malaysia hay "vẽ đường cho hươu chạy"?

Liên đoàn bóng đá châu Á – AFC – mới đây đã đưa ra thông điệp rõ ràng liên quan đến phản ứng của phía Malaysia sau án phạt gây tranh cãi. Thay vì né tránh hay mềm mỏng, cách trả lời của AFC được nhiều người nhìn nhận mang sắc thái “lạnh” và phần nào đó là… mỉa mai: không đồng ý thì cứ theo đúng quy trình mà khiếu nại.

Cụ thể, sau khi ra quyết định xử thua ngược hai trận đối với đội tuyển Malaysia vì những sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch, AFC khẳng định phía FAM hoàn toàn có quyền phản đối. Thậm chí, họ có thể đẩy vụ việc lên cấp cao nhất trong hệ thống giải quyết tranh chấp thể thao.

"FAM có quyền kháng cáo. Trong thông báo gửi tới họ sẽ nêu rõ thời hạn thực hiện. Sau khi kháng cáo, nếu vẫn chưa hài lòng, họ hoàn toàn có thể đưa vụ việc lên CAS. Đây là quy trình quen thuộc trong bóng đá" - Tổng thư ký AFC, ông Windsor John chia sẻ.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John

Thông điệp này gần như không để lại nhiều “khoảng trống” cho tranh luận. AFC không đi sâu giải thích thêm về cơ sở chuyên môn hay pháp lý của án phạt, mà đơn giản nhấn mạnh: mọi thứ đã có quy trình, và nếu Malaysia cảm thấy chưa thỏa đáng, cánh cửa pháp lý luôn rộng mở. Nói cách khác, thay vì tranh cãi qua truyền thông, hãy giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, phản ứng từ phía FAM được đánh giá là khá cứng rắn. Tổ chức này bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời yêu cầu AFC phải làm rõ cơ sở đưa ra án phạt. Quan điểm của họ cho rằng quyết định xử thua hai trận là chưa thực sự thuyết phục, cần có giải thích chi tiết hơn thay vì chỉ công bố kết quả cuối cùng.

Trong một hướng tranh luận khác, cũng có ý kiến lại cho rằng, phải chăng ông Windsor John đang "vẽ đường cho hươu chạy"? Vì vị sếp lớn của AFC này là người Malaysia. Thực ra trước đó, ông này từng có những chia sẻ theo kiểu nghiêng về phía FAM nhưng bị phản ứng dữ dội. Trước các phán ứng dữ dội đó, ông Windsor John đã phải thay đổi cách phát ngôn, đúng với vai trò Tổng thư ký AFC - trung lập. Nên phát ngôn mới nhất của ông Windsor John thật ra khó lòng phân biệt là đang có ý "tức giận và mỉa mai" với sự ngoan cố của FAM hay đang "vẽ đường cho hươu chạy".

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là việc FAM tỏ ra “căng” trong bối cảnh nhiều ý kiến trung lập lại cho rằng án phạt dành cho Malaysia thực chất vẫn còn nhẹ. Không ít quan điểm cho rằng, với tính chất vi phạm liên quan đến nhân sự, Malaysia đáng ra có thể đối mặt với những hình thức kỷ luật nặng hơn, như cấm các cấp đội tuyển tham dự các giải quốc tế trong một khoảng thời gian nhất định.

Chính vì vậy, việc tiếp tục phản ứng theo hướng gay gắt khiến hình ảnh của FAM phần nào bị ảnh hưởng. Một bộ phận người hâm mộ Malaysia thậm chí không đứng về phía liên đoàn nước nhà, mà cho rằng lãnh đạo đang “cãi cố” thay vì thẳng thắn nhìn nhận sai sót.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên FAM lựa chọn con đường pháp lý để phản đối các án phạt từ cấp cao hơn. Trong quá khứ, họ từng đưa vụ việc liên quan đến án kỷ luật của FIFA lên CAS. Tuy nhiên, quá trình đó kéo dài và không mang lại kết quả đáng kể, vừa tốn thời gian vừa không thay đổi được cục diện.

Bài học từ tiền lệ ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu việc tiếp tục “leo thang” lên CAS có thực sự mang lại lợi ích cho bóng đá Malaysia, hay chỉ khiến câu chuyện thêm kéo dài và gây tổn hại về hình ảnh?

Ở chiều ngược lại, cách phản hồi của AFC cũng cho thấy một thông điệp cứng rắn nhưng rõ ràng: tổ chức này không có ý định tranh luận qua lại. Họ đưa ra quyết định, mở sẵn con đường pháp lý, và phần còn lại phụ thuộc vào lựa chọn của Malaysia.

Trong bối cảnh bóng đá khu vực đang ngày càng siết chặt các quy định về tư cách cầu thủ, câu chuyện của Malaysia không chỉ là một vụ việc riêng lẻ, mà còn là lời cảnh báo cho nhiều nền bóng đá khác. Và với riêng FAM, thay vì tiếp tục phản ứng, có lẽ điều cần thiết hơn lúc này là nhìn lại cách vận hành để tránh lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.