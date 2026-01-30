Senegal và Morocco dính án phạt nặng

Senegal và Morocco xô xát

FIFA và liên đoàn bóng đá châu Phi đồng loạt lên án trận chung kết cúp bóng đá châu Phi diễn ra vào đầu tháng 1 và đã đưa ra các án phạt dành cho các cá nhân và tập thể có liên quan. Trong trận chung kết tại Rabat, đội tuyển Senegal đã rời sân trong thời gian bù giờ của hiệp 2 để phản đối quyết định của trọng tài Jean-Jacques Ndala. Senegal đã rất tức giận khi Morocco được hưởng quả phạt đền. Huấn luyện viên Thiaw đã dẫn đầu cuộc phản đối của các cầu thủ và làm gián đoạn trận đấu trong 15 phút.

Nhiều CĐV Senegal nhảy qua hàng rào quảng cáo, xuống sát mặt cỏ nhằm phản đối với tổ trọng tài và phía chủ nhà, buộc lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động buộc phải can thiệp. Sau khi trọng tài cho trận đấu được tiếp tục, tiền đạo Brahim Diaz của Morocco đá hỏng quả phạt đền và sau đó Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất trong thời gian thi đấu hiệp phụ để giúp Senegal lên ngôi vô địch.

Bên cạnh việc cổ động viên nhảy qua hàng rào và các cầu thủ hai bên xô xát trên đường biên, còn có một tình huống kỳ lạ khi các cậu bé nhặt bóng của Morocco cố gắng giật lấy khăn của thủ môn Edouard Mendy của Senegal, dường như nhằm mục đích làm anh ta mất tập trung. Hành vi đó của các cậu bé nhặt bóng đã dẫn đến khoản tiền phạt 200.000 đô la cho Morocco.

Liên đoàn bóng đá Senegal bị phạt tổng cộng 615.000 đô la, Liên đoàn bóng đá Morocco bị phạt tổng cộng 315.000 đô la, và huấn luyện viên Pape Thiaw của Senegal bị phạt 100.000 đô la và bị cấm thi đấu 5 trận tại giải châu Phi vì làm tổn hại đến danh tiếng của bóng đá, Liên đoàn bóng đá châu Phi cho biết hôm thứ Tư.

Các cầu thủ Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr của Senegal bị cấm thi đấu hai trận tại giải châu Phi, Achraf Hakimi của Morocco bị cấm thi đấu hai trận (trong đó một trận được hoãn), và Ismael Saibari của Morocco bị cấm thi đấu ba trận và phạt 100.000 đô la vì hành vi phi thể thao.

CAF khẳng định các án treo giò chỉ áp dụng cho các giải đấu châu Phi, không ảnh hưởng tới World Cup khởi tranh vào tháng 6, nơi cả Senegal và Morocco đều đã giành quyền tham dự. CAF đã bác bỏ đơn kháng cáo của Morocco về việc hủy bỏ kết quả và Morocco được tuyên bố là nhà vô địch do đội Senegal bỏ trận giữa chừng.

Huấn luyện viên Walid Regragui của Morocco cho biết trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi đã mang lại hình ảnh "đáng xấu hổ" cho bóng đá châu Phi. Những sự cố này cũng ảnh hưởng xấu đến Morocco, quốc gia sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trận đấu thậm chí còn làm căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa Senegal và Morocco và khiến các quan chức chính trị của hai nước cam kết duy trì tình hữu nghị và kêu gọi bình tĩnh. Tại Morocco, các nhóm nhân quyền đã lên án điều mà họ gọi là lời lẽ kích động thù hận nhắm vào cư dân vùng cận Sahara ở nước này.

Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko cho biết trong chuyến công du Morocco liên quan đến đầu tư vài ngày sau trận chung kết rằng phản ứng đối với trận đấu nên được xem là “những bộc phát cảm xúc do sự cuồng nhiệt chứ không phải là những rạn nứt chính trị hay văn hóa”.