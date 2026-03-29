Senegal mừng cúp vô địch Cúp bóng đá châu Phi trước hàng ngàn người hâm mộ tại Pháp.

Trước trận giao hữu với Peru tại sân vận động Stade de France, các cầu thủ Senegal do đội trưởng Kalidou Koulibaly dẫn đầu đã ra sân với chiếc cúp như một phần của lễ ăn mừng. Liên đoàn bóng đá Senegal đã thông báo sẽ trao tặng chiếc cúp vô địch Cúp bóng đá châu Phi cho người hâm mộ trước trận đấu tại vùng ngoại ô Saint-Denis của Paris - Paris có một cộng đồng người Senegal khá lớn.

Trong khi đó, trước trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Senegal, Pape Thiaw khẳng định rằng “các danh hiệu phải được giành trên sân cỏ” khi được hỏi về quyết định tước bỏ danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi của đội ông, và tuyên bố Morocco là nhà vô địch. “Tôi đang tập trung vào công việc của mình. Điều quan trọng là không để bị phân tâm. Ai cũng biết chúng tôi là nhà vô địch châu Phi”, Thiaw nhấn mạnh. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cố gắng giành được nhiều danh hiệu hơn. Chúng tôi hiểu rõ rằng các danh hiệu được giành được trên sân cỏ”.

Đầu tuần này tại thủ đô nước Pháp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal, Abdoulaye Fall cho biết Senegal là nạn nhân của “vụ cướp hành chính bất công nhất” trong lịch sử bóng đá, và cam kết rằng đất nước sẽ bảo vệ “danh dự” của các cầu thủ tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ. Senegal đang kháng cáo quyết định bất ngờ của CAF đưa ra hồi tuần trước. Đội ngũ pháp lý của Senegal cho biết nước này vẫn tự coi mình là nhà vô địch châu Phi…

Đơn kháng cáo của Senegal để được phục hồi danh hiệu vô địch đã được CAS ghi nhận trong tuần này, nhưng CAS chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể cho quá trình xét xử có thể kéo dài. Một vụ kháng cáo lên CAS thường mất nhiều tháng để lên lịch xét xử, sau đó là nhiều tuần hoặc nhiều tháng nữa để công bố phán quyết. Tuy nhiên, các luật sư của Senegal sẽ yêu cầu CAS mở một thủ tục nhanh chóng và hy vọng Liên đoàn bóng đá Morocco và CAF sẽ đồng ý để vụ việc có thể được giải quyết trong vòng 2 tháng.