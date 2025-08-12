SEA V.League 2025: Cuộc đổi ngôi lịch sử

Sau chiến thắng Bích Tuyền và các nữ tuyển thủ đã chạy nhiều vòng sân để ăn mừng trong khi đội trưởng Thanh Thúy ôm mặt bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Thanh Thúy nhận được sự đồng cảm của đồng đội và đông đảo người hâm mộ tại Nhà Thi đấu Ninh Bình.

Cho đến trước trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thắng được Thái Lan ở mọi giải đấu, mọi cấp độ. Khát khao đánh bại được người Thái để xác định lại trật tự khu vực Đông Nam Á là mục tiêu cháy bỏng qua nhiều thập niên của bóng chuyền nữ Việt Nam, bao gồm cả giai đoạn của "thế hệ vàng" với Kim Huệ, Ngọc Hoa, Diệu Châu, Phạm Yến...

Tuyển Việt Nam vui mừng với lần đầu vô địch giải đấu khu vực (Ảnh: SAVA)

Thắng Thái Lan tưởng chừng rất khó với bóng chuyền nữ Việt Nam, tựa hái sao trên trời nhưng rồi điều gì phải đến đã đến sau cuộc thư hùng ngày 10-8 giữa đại diện 2 nền bóng chuyền nữ mạnh nhất khu vực. Theo thống kê, trong gần một phần tư thế kỷ qua, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau khoảng 40 trận nhưng lần nào chiến thắng cũng thuộc về người Thái. Tính riêng ở đấu trường SEA Games, tuyển nữ Thái Lan 12 lần liên tiếp gần nhất giành chức vô địch thì có đến 11 trận chung kết toàn thắng trước tuyển Việt Nam.

Chi tiết hơn, ở 11 trận chung kết này, tuyển Việt Nam chỉ lấy được của đối phương vỏn vẹn 3 ván thắng trong khi thua tới 33 ván. Tuyển Việt Nam chưa từng thắng được 2 ván trong một trận đấu trước Thái Lan trong khi có đến 8 trận chung kết thua trắng 0-3 (3 trận còn lại thua 1-3).

Thống trị bóng chuyền nữ Đông Nam Á kể từ năm 1989 đến nay (trừ một lần Philippines đánh bại chính Thái Lan ở chung kết SEA Games 18 năm 1993), Thái Lan chưa từng có ý định từ bỏ vai trò này. Ngay cả ở sân chơi mới SEA V.League (tiền thân là ASEAN Grand Prix) vừa ra mắt kể từ năm 2019, Thái Lan cũng giành toàn bộ 8 ngôi vô địch trước khi bị tuyển Việt Nam hạ bệ.

Khoảng 2 năm trở lại đây, bóng chuyền nữ Thái Lan có dấu hiệu sa sút trong khi tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái những thành quả khả quan, từ các danh hiệu ở đấu trường châu lục cho đến những suất vé dự các giải thế giới, bao gồm cả World Cup sắp diễn ra cuối tháng 8 này.

Từ những thành tích ấn tượng đạt được, lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam được giao chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 33. Nhiệm vụ này không hề đơn giản bởi Thái Lan vẫn được đánh giá vượt trội về mọi mặt, kể cả khi họ vừa thất bại tại chặng 2 SEA V-League.

"Thái Lan vẫn đứng trên Việt Nam ở bảng xếp hạng FIVB, lại có lợi thế sân nhà tại SEA Games 33 sắp tới.



