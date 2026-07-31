SEA V.Cup tại Việt Nam bị trách oan, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan xin lỗi

Trước phản ánh về khách sạn và bóng tập tại SEA V.League nữ 2026, BTC đã lên tiếng làm rõ, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan sau đó cũng gửi thư xin lỗi.

Sau khi truyền thông Thái Lan phản ánh không tốt về giải SEA V.Cup nữ 2026 được tổ chức tại Việt Nam, ban tổ chức giải thích một số vấn đề được dư luận quan tâm. Đơn vị đăng cai khẳng định các đội tuyển được bảo đảm điều kiện thi đấu và tập luyện theo đúng tiêu chuẩn của giải đấu và không có chuyện chèn ép, làm khó các đội khách.

Những ngày qua, một số bài viết từ truyền thông Thái Lan phản ánh việc đội tuyển bóng chuyền nữ nước này phải di chuyển quãng đường xa từ khách sạn đến nhà thi đấu, đồng thời xuất hiện hình ảnh các vận động viên cầm những quả bóng cũ trong buổi tập đầu tiên.

Liên quan đến vấn đề khách sạn, ban tổ chức cho biết việc bố trí này nhằm bảo đảm công tác ăn ở, đi lại phù hợp nhất. “Ở giải trước, các đội được bố trí ở khách sạn La Thành, nhưng hiện tại quanh khu vực đó đang có các công trình sửa đường nên ban tổ chức quyết định bố trí 3 đội ở Mường Thanh Bắc Ninh cách nhà thi đấu gần 30km.

Việc bố trí các đội ở đây vì cơ sở vật chất đủ tiêu chuẩn cho một giải quốc tế, và hạ tầng đường tốt. Đội Việt Nam ở khách sạn gần nhà thi đấu nhưng không đủ tiêu chuẩn 5 sao, do vậy không thể bố trí các đội khách ở khách sạn đó”, ban tổ chức thông báo.

Tuyển thủ Thái Lan chụp ảnh cùng bóng cũ khi tập luyện tại Việt Nam gây tranh cãi.

Việc đội tuyển Thái Lan phải mất nhiều thời gian di chuyển trong ngày đầu tiên vì đội từ sân bay về nên thời gian đi dài hơn. Theo chia sẻ từ các thành viên đội tuyển, hiện không còn gặp vấn đề nào về việc đi lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội, ban tổ chức còn bố trí sân tập của câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh, chỉ cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển.

Đối với hình ảnh quả bóng cũ được lan truyền trên mạng xã hội, ban tổ chức khẳng định đây là sự hiểu lầm: “Trong buổi tập đầu tiên, có hình ảnh vận động viên Thái Lan cầm trái bóng bị bẩn và cũ chụp ảnh. Thực tế, đây là bóng của đội trẻ Hóa chất Đức Giang. Một số vận động viên cầm chụp và khi hình ảnh được đăng lên mạng thì bị cho là có sự đối xử với đội Thái Lan. Tuy nhiên, ban tổ chức cung cấp cho tất cả các đội bóng mới và bóng thi đấu”.

Sau khi sự việc được làm rõ, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan cũng đã gửi thư xin lỗi liên quan đến những hình ảnh và thông tin gây hiểu lầm trong thời gian qua.

SEA V.Cup nữ 2026 chặng 1 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), trước khi chuyển sang Thái Lan tổ chức chặng 2 từ ngày 7-9/8. Bốn đội tuyển mạnh nhất khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để tranh chức vô địch.