SEA Games 33: Tuyển Thái Lan bại trận nghiệt ngã, tuyển Việt Nam gặp khó ở chung kết

Vài năm trở lại đây, đội tuyển Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch giàu sức mạnh đang dần trở thành “khắc tinh” của tuyển Việt Nam.

Họ từng đánh bại tuyển Việt Nam ở AFF Cup nữ 2022 với tỉ số 4-0. Ở SEA Games 32, dù bảo vệ thành công HCV, tuyển Việt Nam cũng đã thua 1-2 trước Philippines tại vòng bảng. Tới SEA Games, đoàn quân áo đỏ một lần nữa ôm hận với tỉ số 0-1 trước đối thủ này.

Giới chuyên môn nhận định nếu tái ngộ ở trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ lại rất vất vả trước Philippines.

Và kịch bản này đã trở thành hiện thực.

Tuyển Philippines (áo trắng) vượt qua Thái La

Mở đầu trận bán kết 2 SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan là đội chơi tốt hơn. Voi chiến có tình huống đưa bóng trúng xà ngang khung thành đối phương.

Tuyển Philippines cũng có những pha lên bóng nguy hiểm, vẫn với phong cách đơn giản nhưng sắc bén nhờ ưu thế về thể hình và tốc độ.

Phút 53, Thái Lan vươn lên dẫn trước. Từ tình huống phối hợp trung lộ, hậu vệ Long Moriah phá bóng hụt, tạo điều kiện cho Jiraporn Mongkoldee băng xuống dứt điểm tinh tế tung lưới Philippines.

Đội chủ nhà có thêm những cơ hội để nhân đôi cách biệt những không tận dụng được và phải trả giá.

Phút 87, tuyển Philippines được hưởng quả đá phạt 11m. Jael Marie thực hiện chính xác gỡ hoà 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tỉ số hoà sau 90 phút buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Với nền tảng thể lực dồi dào, tuyển Philippines vẫn duy trì được các pha lên bóng nguy hiểm. Dù vậy, không bên nào ghi được bàn thắng trong hiệp phụ và trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu 11m.

Ở loạt “đấu súng”, tuyển Philippines tỏ ra bản lĩnh hơn và thắng 4-2. Như vậy, “khắc tinh” của tuyển Việt Nam sẽ góp mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Đây sẽ là thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.