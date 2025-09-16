SEA Games 33 thiếu tiền, chủ nhà Thái Lan mòn mỏi chờ giải ngân

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan, nhưng công tác chuẩn bị vẫn còn nhiều nỗi lo. Mới đây, ông Kong­sak Yod­manee - Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) - thẳng thắn thừa nhận rằng ngân sách cho kỳ đại hội vẫn đang "khuyết" 459 triệu baht (khoảng 380 tỷ đồng).

Được biết, khoản tiền này vốn nằm trong dự toán nhưng đã bị Cục Ngân sách cắt trước đó. Dù vậy, ông Kong­sak vẫn tỏ rõ sự lạc quan, khẳng định Bộ trưởng Du lịch & Thể thao mới chắc chắn sẽ ủng hộ và thúc đẩy nhanh kế hoạch bổ sung kinh phí: "SEA Games là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, ai giữ ghế Bộ trưởng cũng sẽ ủng hộ hết mình để Thái Lan hoàn thành tốt vai trò chủ nhà".

Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan - ông Kongsak Yodmanee - phát biểu trong lễ đếm ngược 90 ngày tới SEA Games 33 tại Bangkok ngày 9/9/2025 (Nguồn ảnh: SEA Games Thailand 2025)

Theo kế hoạch, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 9-20/12/2025 tại 3 địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla. Cách đây ít lâu, nước chủ nhà còn tổ chức sự kiện đếm ngược "9 tháng 9, 90 ngày cùng trái tim người Thái cổ vũ hết mình giành chiến thắng SEA Games và ASEAN Para Games" để hâm nóng bầu không khí.

Tuy nhiên, bài toán kinh phí đang là thử thách lớn. Ngoài việc phải xin lại khoản 459 triệu baht đã bị cắt, Ban tổ chức còn đối mặt với chi phí phát sinh do số môn thi tăng, số lượng VĐV đông hơn, kéo theo nhiều hạng mục cần chi trả. Ông Kong­sak nhấn mạnh: "Giờ đây chúng ta chỉ còn 90 ngày, mọi việc phải được xử lý khẩn trương, đặc biệt là ngân sách. Nếu không chốt sớm, công tác chuẩn bị sẽ bị ảnh hưởng nặng".

Hiện tại, SAT đã hoàn tất báo cáo gửi tới Nội các và Cục Ngân sách, đồng thời chờ quyết định chính thức từ Bộ trưởng mới. Nhiều người tin rằng, với áp lực thời gian lẫn tầm quan trọng của sự kiện, Chính phủ Thái Lan sẽ không để SEA Games rơi vào thế bị động ngay trên sân nhà.

Theo Siam Sports.