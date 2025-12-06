SEA Games 33: Thắng 5-2 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam mở ra cơ hội tranh huy chương

Trong ngày thi đấu thứ hai của môn bóng chày SEA Games 33, đội tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung dành cho các VĐV nam. Đối thủ của tuyển Việt Nam là tuyển Malaysia.

Do đều đã để thua trong lượt đầu tiên, cả 2 đội nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Tuyển Việt Nam dẫn trước 3-1 sau Innings đầu tiên. Tới hết Innings thứ năm, cách biệt được kéo dãn thành 4 điểm. Tuyển Malaysia chỉ có thêm 1 điểm trong những Innings cuối. Kết quả cuối cùng, tuyển Việt Nam thắng 5-2.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đánh bại Malaysia

Chiến thắng đầu tiên của tuyển bóng chày Việt Nam tại SEA Games 33

Chiến thắng này đưa tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH. Đoàn quân áo đỏ thắng 1, thua 1 sau 2 lượt trận, hiệu số điểm -13. Với 4 trận đấu nữa phía trước (gặp Lào, Singapore, Philippines và Indonesia), tuyển Việt Nam có cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 4. Trong khi đó, tuyển Malaysia đã tụt xuống cuối bảng với 2 trận toàn thua.

Tuyển Việt Nam leo lên vị trí thứ 5 trên BXH

Môn bóng chày SEA Games 33 có 7 đội tuyển tham dự. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đầu bảng tranh HCV, 2 đội xếp hạng 3-4 thi đấu trận tranh HCĐ. Tuyển Việt Nam từng lọt vào trận tranh HCĐ ở SEA Games 26 (năm 2011).