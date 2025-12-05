SEA Games 33 lại xảy ra bê bối, bị chính báo nhà lên bài phanh phui

Báo Thairath – tờ báo Thái Lan uy tín – một lần nữa khiến dư luận khu vực chú ý khi đăng bài phản ánh loạt bất cập nghiêm trọng trong công tác tổ chức SEA Games 33, ngay tại thời điểm mà đại hội mới khởi tranh. Theo Thairath, một nhà thầu phụ trách các hạng mục hạ tầng thi đấu ở tỉnh Chonburi đã tuyên bố dừng công việc vì chưa nhận đủ tiền thanh toán như cam kết trước đó, dù đã được hẹn thanh toán lần đầu vào ngày 1/12 và lần hai vào ngày 4/12. Nhà thầu này đánh giá thủ tục hợp đồng, chi trả, nhân sự thiếu minh bạch, gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình phục vụ SEA Games.

Không chỉ có nhà thầu ở Chonburi — trước đó, một ê-kíp chuẩn bị kịch bản cho lễ khai mạc SEA Games cũng từng tố “không được nhận lương suốt bảy tháng”, dẫn tới việc họ phải ngừng hợp tác — một cảnh báo rõ ràng về việc bảo đảm quyền lợi cho các đối tác tham gia tổ chức đại hội.

SEA Games 33 được kỳ vọng rất hoành tráng nhưng lại đang liên tiếp xảy ra lùm xùm.

Những thông tin này làm dấy lên lo ngại rộng khắp: tại sao một đại hội thể thao tầm khu vực — với quy mô lớn, tốn kém và được chuẩn bị kỹ từ trước — lại để xảy ra tình trạng “nợ nần, bỏ dở” hạ tầng? Đặc biệt khi nhiều nội dung thi đấu ở Chonburi rất quan trọng, như bóng đá nữ, cử tạ, đua thuyền, xe đạp... — bất kỳ chậm trễ hay thiếu sót nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi VĐV và chất lượng thi đấu.

Thêm vào đó, hàng loạt “sự cố kỹ thuật” trong nghi thức thi đấu cũng đã bị phanh phui. Ở trận mở màn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại sân Rajamangala Stadium, hệ thống âm thanh bị lỗi khiến quốc ca của Việt Nam và Lào không được phát — buộc các cầu thủ phải hát “chay” trước trận đấu.

Trước đó, truyền thông Thái Lan cũng khai thác thêm các vấn đề như mặt sân xuống cấp nghiêm trọng, ánh sáng trục trặc và hệ thống hậu cần lỏng lẻo.

Tờ Thairath không ngần ngại đặt câu hỏi “Tại sao một sự kiện lớn như SEA Games lại thiếu quy trình dự phòng cơ bản?”, chỉ trích ban tổ chức về sự thiếu chuyên nghiệp và cảnh báo rằng nếu các vấn đề về hậu cần, thanh toán, cơ sở vật chất không được xử lý triệt để, đại hội có thể tiếp tục vướng lỗi tại các nội dung khác.

Với loạt phanh phui từ truyền thông nhà nước Thái Lan, SEA Games 33 — vốn được kỳ vọng là một kỳ đại hội hoành tráng, quy mô — đang đứng trước áp lực lớn về uy tín. Những tiếng nói chỉ trích, cảnh báo không chỉ đến từ quốc tế, mà ngay trong nội bộ Thái Lan cũng đang dấy lên mạnh mẽ. Và nếu không khẩn trương khắc phục, những sự cố này có thể khiến niềm tin đối với khâu tổ chức — cũng như với hình ảnh của nước chủ nhà — bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với các đoàn tham dự, đặc biệt những tuyển quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Lào…, điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng: không chỉ chuẩn bị chuyên môn — mà cần chủ động cảnh giác, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống phát sinh từ phía tổ chức. Bởi đôi khi, không phải đối thủ trên sân, mà chính khâu tổ chức lại có thể ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và kết quả thi đấu.