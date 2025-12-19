SEA Games 33 đầy lỗi, ban tổ chức hứa bế mạc không sai sót

Theo tờ Matichon, Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) khẳng định lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức chỉn chu, rút kinh nghiệm từ những sai sót của lễ khai mạc . Ông cho biết Thái Lan đã học hỏi từ những thiếu sót tại lễ khai mạc ngày 9/12 và sẽ nỗ lực để tránh lặp lại trong buổi lễ ngày mai.

Tiến sĩ Kongsak tiết lộ lễ bế mạc sẽ mang đến một chương trình hoành tráng với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu châu Á và đông đảo người hâm mộ. Ông cho biết bản thân đã đích thân chứng kiến các buổi diễn tập và thấy chúng rất ấn tượng, rực rỡ và đẹp mắt.

Dù mỗi người có một quan điểm khác biệt về cái đẹp, nhưng ông tin rằng lễ bế mạc sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Ngoài ra, Tiến sĩ Kongsak còn hé lộ rằng buổi lễ kết thúc sẽ có những bất ngờ thú vị, nhưng muốn khán giả tự trải nghiệm vào ngày diễn ra sự kiện.

Thống đốc Kongsak Yodmani khẳng định lễ bế mạc sẽ không lặp lại sai sót. (Nguồn: Matichon)

"Tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm tốt" , ông chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Lễ bế mạc SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng, đậm chất cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Thái Lan và công nghệ trình diễn hiện đại. Mặc dù các tiết mục cụ thể vẫn được giữ bí mật, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng để khép lại đại hội.

Trong buổi lễ, nhiều nghi thức quan trọng sẽ được thực hiện, bao gồm: nghi thức dập tắt ngọn đuốc SEA Games được thắp từ ngày 9/12 và lễ trao cờ SEA Games cho Malaysia, quốc gia đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao trang trọng giữa hai kỳ đại hội.

Theo thông báo của ban tổ chức, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/12 tại sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok.