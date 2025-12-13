SEA Games 33 (13/12): Việt Nam đón "cơn mưa" Vàng, vẫn nhận tin dữ từ Indonesia

Trong ngày thi đấu 13/12, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại SEA Games 33 với hàng loạt kết quả nổi bật, trong đó các môn võ và điền kinh trở thành tâm điểm, góp phần mang về thêm 6 huy chương vàng, nâng tổng số HCV của đoàn lên 30 sau 4 ngày thi đấu chính thức.

Mỹ Tâm mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam trong ngày 13/12.

Karate có một ngày thi đấu thăng hoa khi giành tới 3 HCV trong 4 trận chung kết. Hoàng Thị Mỹ Tâm mở hàng bằng chiến thắng nghẹt thở ở chung kết kumite 61kg nữ, trước khi Nguyễn Thanh Trường (84kg nam) và Đinh Thị Hương (68kg nữ) lần lượt mang về thêm hai tấm HCV đầy thuyết phục. Những kết quả này tiếp tục khẳng định karate là một trong những mũi nhọn quan trọng của thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games.

Trần Thị Ánh Tuyết "chốt sổ" 4 HCV cho taekwondo Việt Nam ở SEA Games 33.

Ở taekwondo, Trần Thị Ánh Tuyết thi đấu bản lĩnh trong trận chung kết hạng 57kg nữ để giành HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn. Tấm huy chương này giúp taekwondo Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 4 HCV, qua đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra trước đại hội.

Điền kinh tiếp tục mang lại cảm xúc lớn cho người hâm mộ. Nguyễn Thị Oanh cho thấy đẳng cấp vượt trội ở nội dung 5.000m nữ, khi bứt tốc mạnh mẽ ở vòng cuối để về đích đầu tiên với khoảng cách an toàn so với các đối thủ. Chiến thắng này giúp cô nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên 13, cân bằng kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền. Khép lại ngày thi đấu, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng thi đấu xuất sắc, giành HCV đầy thuyết phục, tạo nên cái kết trọn vẹn cho một ngày thi đấu thành công của đoàn Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh dễ dàng đoạt HCV 5000m.

Những kết quả trong ngày 13/12 không chỉ giúp Việt Nam duy trì vị trí cao trên bảng tổng sắp huy chương, mà còn cho thấy sự ổn định, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà tâm lý thuận lợi cho đoàn Thể thao Việt Nam trong chặng đường tiếp theo của SEA Games 33.

Dù có một ngày thi đấu nhiều điểm sáng, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn để tuột vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương khi Indonesia vươn lên với 31 HCV, tạm thời vượt qua Việt Nam. Đây là điều đáng tiếc, bởi các vận động viên Việt Nam đã thi đấu nỗ lực và giành thêm nhiều tấm huy chương quan trọng, song vẫn chưa đủ để duy trì thứ hạng. Cuộc cạnh tranh giữa hai đoàn hứa hẹn sẽ còn rất quyết liệt ở những ngày thi đấu tiếp theo của SEA Games 33.