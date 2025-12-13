SEA Games 33 (13/12): Ngày vàng của Karate Việt Nam

Tại ngày thi đấu 13/12 của SEA Games 33, các môn võ tiếp tục mang về những thành tích nổi bật cho đoàn Thể thao Việt Nam, trong đó Karate và Taekwondo là điểm nhấn với nhiều tấm huy chương vàng (HCV) và những kết quả ấn tượng đáng khen ngợi.

Ở môn Karate, các võ sĩ Việt Nam thi đấu bùng nổ và liên tiếp tạo dấu ấn trong các trận chung kết. Hoàng Thị Mỹ Tâm xuất sắc giành HCV ở hạng cân kumite 61kg nữ khi vượt qua đối thủ Thái Lan bằng thế trận chủ động, góp phần vào tổng thành tích vàng của đội. Nguyễn Thanh Trường cũng mang về thêm một tấm HCV ở nội dung kumite 84kg nam sau trận chung kết ấn tượng. Không dừng lại ở đó, Đinh Thị Hương tiếp tục khẳng định phong độ khi giành HCV ở nội dung kumite 68kg nữ, củng cố vị thế của karate Việt Nam ở SEA Games.

Mỹ Tâm mang về HCV đầu tiên cho TTVN trong ngày 13/12.

Trong khi đó, Taekwondo cũng chứng kiến một màn trình diễn xuất sắc khác. Trần Thị Ánh Tuyết là tâm điểm khi vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng 57kg nữ, giành HCV sau ba hiệp đấu cân não, mang thêm niềm vui cho đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, những nỗ lực không ngừng nghỉ của đồng đội như Nguyễn Thị Loan (53kg nữ) và Lý Hồng Phúc (–74kg nam) cũng được ghi nhận với tấm huy chương bạc (HCB) đầy giá trị.

Trần Thị Ánh Tuyết mang về HCV cho Taekwondo Việt Nam.

Những thành công hôm nay không chỉ góp phần gia tăng số lượng huy chương cho đoàn TTVN (28 HCV) mà còn thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ, bản lĩnh và kỹ thuật cao của các võ sĩ trên trường quốc tế. Karate và Taekwondo tiếp tục chứng minh là hai “mỏ vàng” trọng điểm của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đóng góp tích cực vào vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.