SEA Games 33 (12/12): Việt Nam bứt phá với 10 tấm HCV, kém Thái Lan nhưng bỏ xa phần còn lại!

Trên nhiều đấu trường — từ bơi lội, điền kinh đến võ thuật và thể thao điện tử — các vận động viên Việt Nam đã thi đấu bùng nổ và mang về 10 tấm Huy chương Vàng ấn tượng, qua đó củng cố vị trí thứ nhì bảng tổng sắp huy chương.

Bơi lội — Phá kỷ lục, “rục rịch” đua tranh vị trí số 1

Ở hồ bơi, một trong những điểm nhấn của ngày là Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội tại SEA Games khi chinh phục cự ly 1500m tự do nam với thời gian 15 phút 19 giây 58 — một màn trình diễn đầy thuyết phục và xứng đáng với tấm HCV. Hoàng đã bơi một mạch về đích mà không cho đối thủ cơ hội bám đuổi, và bơi Việt Nam cũng hoàn tất “cú 1–2” khi Nguyễn Tuấn Anh về nhì để mang về tấm HCB quý giá, tạo nên thế bơi áp đảo tại nội dung này.

Huy Hoàng mang về tấm HCV 1500m tự do nam (Ảnh: Linh Đan).

Ngoài Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn - em trai của huyền thoại Ánh viên, cũng bứt phá đầy ấn tượng để về đích đầu tiên ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 19 giây 98, đồng thời xô đổ luôn kỷ lục SEA Games ở cự ly này. Ngay phía sau, Trần Hưng Nguyên cũng có màn trình diễn xuất sắc, cán đích ở vị trí thứ hai với thời gian 4 phút 25 giây 45 để mang về tấm HCB quý giá cho bơi lội Việt Nam.

Không chỉ vậy, màn trình diễn của các kình ngư khác trong ngày cũng rất ấn tượng. Dù tập trung nhiều vào những nội dung đã mang về huy chương, bơi Việt Nam còn bổ sung thêm một tấm HCĐ ở nội dung tiếp sức nam 4x100m tự do, với thời gian 3 phút 41 giây 34, đứng sau Thái Lan và Singapore.

Em trai Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games, ẵm HCV (Ảnh: Linh Đan).

Điền kinh — Ánh kim và HCĐ

Ở đường chạy điền kinh, Huỳnh Thị Mỹ Tiên dù là đương kim vô địch 100m rào nữ nhưng trong ngày thi đấu này cô chỉ giành được HCĐ với thành tích 13 giây 43, sau hai VĐV Indonesia chiếm HCV và HCB. Thành tích của Mỹ Tiên thể hiện bản lĩnh của cô trong một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, dù không bảo vệ được ngôi đầu.

Võ thuật và thể thao đối kháng

Môn võ điển hình như jujitsu cũng là “mỏ vàng” cho thể thao Việt Nam trong ngày 12/12. Cặp đôi Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích thi đấu xuất sắc ở nội dung đôi “Duo show” và giành HCĐ, mang về những điểm số quan trọng cho đoàn — trong đó phần trình diễn của họ nhận được đánh giá rất cao từ ban giám khảo và khán giả.

Khuất Hải Nam thắng võ sĩ Thái Lan 6-1, giành HCV hạng 67kg kumite môn karatedo (Ảnh: Linh Đan).

Thể thao điện tử — Audition khởi đầu ấn tượng

SEA Games 33 là lần đầu tiên Audition xuất hiện với tư cách môn thể thao điện tử trình diễn. Tuy không được tính vào bảng tổng sắp huy chương chính thức giống MMA, nhưng chiến thắng của Việt Nam vẫn được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. Lê Thị Hoài Phương (Elina) xuất sắc giành HCV với 3.717.195 điểm còn Tô Ý Linh (Linhh) về nhì với 3.023.771 điểm, khẳng định vị thế mạnh mẽ của eSports Việt Nam.

Bóng chuyền nữ — Áp đảo vòng bảng

Ngày 12/12 cũng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của bóng chuyền nữ Việt Nam khi các cô gái vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 trong lượt trận quyết định vòng bảng. Với chiến thắng thuyết phục này, tuyển bóng chuyền nữ giành vé vào bán kết, gặp Philippines ở vòng tiếp theo — một bước tiến tiếp theo trong hành trình tìm kiếm huy chương.

Những tấm HCV làm nên “ngày vàng” 12/12

HCV (10): Lê Thị Mộng Tuyền - Nguyễn Tâm Quang (Bắn súng - 10 m súng trường hỗn hợp đồng đội), Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (Canoe - đôi nữ 200m), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo - đối kháng 67-73kg Nữ), Khuất Hải Nam (Karate - đối kháng -67kg Nam); Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép); Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (bi sắt), Nguyễn Thị Thy và Nguyễn Thị Thuý Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh, 400m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi lội, 400 m hỗn hợp cá nhân nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội, 1500 m tự do nam).

Với 10 HCV trong ngày 12/12, đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên 24.

Những kết quả này không chỉ giúp đoàn duy trì vị thế dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, mà còn thể hiện chiều rộng và chiều sâu của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 — từ các môn truyền thống như bơi lội và điền kinh đến những môn mới như thể thao điện tử.

Nhìn về phía trước

Với phong độ ấn tượng trong ngày 12/12, tinh thần đoàn thể thao Việt Nam đang lên rất cao trước những chặng đua tiếp theo. Những tấm HCV giành được không chỉ là kết quả của tài năng và sự nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho chiến lược đầu tư vào VĐV của thể thao Việt Nam trong thời gian qua. SEA Games 33 vẫn còn rất nhiều nội dung quyết liệt phía trước, và đoàn Việt Nam hứa hẹn sẽ còn bứt phá hơn nữa trong những ngày đấu tới.