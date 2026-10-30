Scandal của bóng đá Thái Lan: HLV nổi giận, đánh nữ chủ tịch đội bạn

Một vụ xô xát sau trận đấu tại giải hạng Nhì Thái Lan khiến dư luận phẫn nộ. HLV Parinya Charuheti bị đình chỉ hai trận sau khi có hành vi khiến nữ lãnh đạo đội bóng đối thủ bị thương.

Bóng đá Thái Lan vừa xảy ra một sự cố gây chấn động khi HLV Parinya Charuheti của CLB Singburi Warrior có hành vi bạo lực với nữ lãnh đạo đội chủ nhà Ang Thong FC. Vụ việc diễn ra ngay sau trận đấu giữa hai đội hôm 24/10 và khiến nhà cầm quân này phải nhận án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Theo thông tin từ FAT, sự cố bắt nguồn từ sự bất bình của HLV Parinya Charuheti đối với công tác trọng tài. Sau khi trận đấu kết thúc, chiến lược gia của Singburi Warrior tiến đến yêu cầu tổ trọng tài giải thích về những quyết định được đưa ra trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng khi lực lượng an ninh cùng các thành viên Ang Thong FC tìm cách ngăn cản vị HLV này tiếp cận trọng tài. Trong lúc xảy ra tranh cãi và xô xát, ông Parinya đã có hành động tác động vào vùng mặt bà Thidarat Phimphakhan, Tổng giám đốc CLB Ang Thong FC.

HLV Parinya Charuheti

Cú va chạm khiến nữ lãnh đạo đội chủ nhà bị thương ở vùng miệng. Bà Thidarat sau đó phải đến Bệnh viện Ang Thong để kiểm tra sức khỏe. Kết quả thăm khám xác định bà bị tổn thương môi dưới do trúng khuỷu tay của HLV Parinya.

Không chấp nhận sự việc, bà Thidarat tiếp tục đến đồn cảnh sát thành phố Ang Thong để trình báo, đồng thời lập hồ sơ ghi nhận vụ việc làm bằng chứng.

Sự cố nghiêm trọng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ Thái Lan, đặc biệt khi hành vi thiếu kiềm chế của một thành viên ban huấn luyện lại khiến lãnh đạo đội bóng đối phương phải nhập viện kiểm tra.

HLV nhận án phạt, dư luận đòi cấm hành nghề

Ngày 27/10, Ủy ban kỷ luật FAT đã tổ chức cuộc họp để xem xét các sự cố xảy ra tại những giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước, trong đó có hành vi của HLV Parinya Charuheti.

Sau khi đánh giá báo cáo trận đấu và các tình tiết liên quan, cơ quan kỷ luật xác định nhà cầm quân của Singburi Warrior vi phạm điều 2.5 về hành vi không phù hợp trước công chúng. Quy định này bao gồm những hành động phản ứng thái quá với trọng tài, có biểu hiện hung hăng hoặc nguy cơ gây mất trật tự tại địa điểm thi đấu.

Với vi phạm trên, HLV Parinya bị đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận, đồng thời phải chịu một khoản tiền phạt. Quyết định được FAT công bố chính thức ngày 29/10.

Về phía Singburi Warrior, đội bóng này đã lên tiếng giải thích rằng HLV Parinya không cố ý đánh bà Thidarat. Dù vậy, lời giải thích từ CLB không thể xóa bỏ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhất là khi nữ lãnh đạo Ang Thong FC đã phải chịu thương tích và tiến hành trình báo cảnh sát.

Vụ việc đang tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng bóng đá Thái Lan. Nhiều cổ động viên cho rằng án phạt đình chỉ hai trận là chưa đủ sức răn đe, đồng thời kêu gọi FAT áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn, thậm chí cấm HLV Parinya hành nghề.

Sự cố một lần nữa đặt ra vấn đề về hành vi ứng xử của các thành viên ban huấn luyện tại bóng đá Thái Lan. Những tranh cãi liên quan đến trọng tài vốn không hiếm gặp, nhưng việc để cảm xúc vượt khỏi giới hạn và dẫn đến hành vi gây thương tích cho người khác là điều khó có thể chấp nhận.