Saudi Arabia nhận hung tin, U23 Việt Nam tăng xác suất lập cột mốc lịch sử

Vào lúc 23h30 hôm nay (12/1), U23 Việt Nam sẽ có trận quyết định vé đi tiếp gặp Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm một lợi thế lớn bởi chỉ cần hòa, toàn đội chắc chắn vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đội chủ nhà bắt buộc phải giành chiến thắng, thậm chí là thắng cách biệt để đi tiếp.

Theo truyền thông Saudi Arabia, đội nhà đang gặp tổn thất khá nghiêm trọng về lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam. Theo đó, HLV Luigi Di Biagio chắc chắn mất 2 trụ cột do gặp chấn thương.

HLV Luigi Di Biagio đã buộc phải loại hậu vệ Mohamed Abdel Rahman khỏi đội do cầu thủ này bị rách cơ chân trong trận gặp Jordan. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực Abdullah Radif cũng dính chấn thương, chắc chắn vắng mặt ở trận đấu đêm nay.

Saudi Arabia sứt mẻ lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam.

Việc lực lượng sứt mẻ càng khiến Saudi Arabia gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh họ đang gặp áp lực tâm lý rất lớn từ trận thua Jordan ở lượt đấu trước. Trái ngược với đội chủ nhà, U23 Việt Nam dự kiến sẽ ra sân bằng đội hình mạnh nhất.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu gặp Saudi Arabia, U23 Việt Nam sẽ thiết lập một kỷ lục mới, đó là lần đầu tiên giành 3 chiến thắng liên tiếp ở giải U23 châu Á, và cũng là lần đầu tiên giành thành tích toàn thắng vòng bảng khi tham dự đấu trường châu lục.

Tại giải U23 châu Á năm 2022, U23 Việt Nam cũng chạm trán Saudi Arabia nhưng ở vòng tứ kết. Đại diện từ Tây Á giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Hồi năm 2023, hai đội Olympic Việt Nam và Saudi Arabia cũng chạm trán ở lượt cuối vòng bảng tại ASIAD. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuán khi đó thất thủ 1-3 và bị loại sớm ngay sau vòng bảng.

Dù bất lợi về thành tích đối đầu song với phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lý tưởng để đánh bại Saudi Arabia, qua đó đi tiếp với ngôi đầu, chắc chắn né được Nhật Bản ở tứ kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam nắm cơ hội rất lớn để đánh bại Saudi Arabia.



