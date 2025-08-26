Sau vụ hớ mồm của cầu thủ nhập tịch, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia bất ngờ từ chức

Theo thông tin từ New Strait Times, ông Datuk Joehari Ayub vừa nộp đơn từ chức vào tuần trước. Hiện FAM vẫn chưa có thông báo chính thức nào về tương lai của ông Datuk Joehari Ayub.

Việc ông Joehari Ayub từ chức được xem là cú sốc lớn cho nền bóng đá Malaysia, đặc biệt khi Liên đoàn vừa mới hoàn tất quy trình tái cấu trúc lãnh đạo. Không chỉ vậy, Malaysia cũng đã đạt được những thành công nhất định trong việc nhập tịch cầu thủ trong thời gian gần đây.

Ông Datuk Joehari Ayub

Trong khoảng một năm qua, Malaysia đã mạnh dạn tăng cường đội hình bằng cách thu hút nhiều cầu thủ từ Nam Mỹ và châu Âu, tạo nên một đội tuyển mạnh với những cái tên như Hector Hevel, Facundo Garces, Joao Figueiredo, và Endrick Santos. Những cầu thủ này đều sở hữu kỹ năng vượt trội và đang thi đấu ở mức cao nhất tại các giải đấu lớn như Brazil và Tây Ban Nha. Đội tuyển Malaysia đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, việc nhập tịch cầu thủ Nam Mỹ cũng đã gây ra không ít tranh cãi. Gần đây, trường hợp Facundo Garces đã làm dấy lên hoài nghi trong dư luận khi anh cho biết nguồn gốc Malaysia của mình bắt nguồn từ cụ cố. Điều này đã khiến nhiều người, kể cả các chuyên gia bóng đá trong nước, bày tỏ lo ngại về tương lai của các cầu thủ nội địa, cũng như động lực phát triển của các tài năng trẻ trong nước.

Nếu Facundo Garces thật sự chỉ có nguồn gốc Malaysia từ cụ cố thì việc anh nhập tịch và chơi cho ĐTQG Malaysia là trái luật FIFA (chỉ được có nguồn gốc gần từ ông bà hoặc cha mẹ).

Trước làn sóng chỉ trích này, FAM và các nhà quản lý bóng đá Malaysia sẽ cần phải đưa ra những giải pháp hợp lý để đảm bảo sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong bối cảnh mà đội hình nhập tịch đang có nguy cơ lấn át những cầu thủ nội địa.

Rõ ràng, sự ra đi của ông Datuk Joehari Ayub là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá Malaysia, và nó đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai cũng như định hướng phát triển của LĐBĐ Malaysia trong thời gian tới.