Sau trận thua sốc, Indonesia chờ đại chiến với Việt Nam, báo chí xứ Vạn đảo mơ về tỷ số khó tin

U17 Indonesia đang đối mặt với sức ép lớn sau cú sảy chân gây sốc trước U17 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026. Trận thua 0-1 ngay trên sân nhà không chỉ khiến đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đánh mất lợi thế, mà còn đẩy họ vào tình thế buộc phải thắng ở lượt đấu cuối nếu muốn giành vé vào bán kết.

Kịch bản trở nên khó khăn hơn khi đối thủ tiếp theo của Indonesia lại là U17 Việt Nam – đội bóng đang thể hiện phong độ "hủy diệt" nhất giải. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt đánh bại Malaysia 4-0 và đặc biệt là chiến thắng “không tưởng” 10-0 trước Timor Leste để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Chứng kiến màn trình diễn vượt trội ấy, không ít tờ báo Indonesia đã phải thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp. Các trang như Bola hay Bola.net mô tả chiến thắng 10-0 của U17 Việt Nam là “tàn nhẫn” và “áp đảo hoàn toàn”, đồng thời đánh giá U17 Việt Nam đang ở một trình độ khác biệt so với phần còn lại của bảng đấu.

U17 Việt Nam đang thể hiện ấn tượng ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

Tuy nhiên, trong bối cảnh buộc phải thắng, truyền thông Indonesia vẫn cố gắng thắp lên niềm tin cho đội nhà. Một số bài viết nhấn mạnh rằng Indonesia vẫn còn cơ hội nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà và cải thiện khả năng dứt điểm – điểm yếu bộc lộ rõ trong trận thua Malaysia.

Đáng chú ý, nhiều tờ báo tại xứ Vạn đảo đã đưa ra những kịch bản đầy tham vọng, thậm chí mơ về một chiến thắng cách biệt trước Việt Nam để giành vé đi tiếp. Theo tính toán, Indonesia có thể phải thắng với cách biệt lớn (từ 2-3 bàn trở lên) mới chắc suất vượt qua vòng bảng, trong bối cảnh hiệu số đang thua kém đáng kể.

Về phần mình, HLV U17 Indonesia, ông Kurniawan bày tỏ sự quyết tâm: "Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trong 90 phút trước Việt Nam".

Dù vậy, ngay cả người hâm mộ Indonesia cũng tỏ ra khá bi quan. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều ý kiến thẳng thắn thừa nhận đội nhà khó có cửa trước U17 Việt Nam. Một số bình luận cho rằng “có thể hòa đã là thành công”, trong khi không ít người lo ngại viễn cảnh bị loại ngay từ vòng bảng khi phải đối đầu đội bóng mạnh nhất giải.

Sau 2 trận đấu, U17 Việt Nam ghi 14 bàn, chưa thủng lưới. Chúng ta sẽ là nhiệm vụ rất khó cho U17 Indonesia.

Thực tế cho thấy sự lo lắng này không phải không có cơ sở. U17 Việt Nam đang sở hữu hàng công bùng nổ với hiệu suất ghi bàn cực cao, đồng thời duy trì thế trận áp đảo trước mọi đối thủ đã gặp. Không chỉ mạnh về kỹ thuật, đội bóng của HLV Cristiano Roland còn thể hiện sự hiệu quả trong cách vận hành lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội.

Trong khi đó, Indonesia lại bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt ở khâu ghi bàn. Trận thua Malaysia cho thấy đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén ở những tình huống quyết định. Đây sẽ là bài toán lớn nếu họ muốn tạo nên bất ngờ trước Việt Nam.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia vì thế mang ý nghĩa như “chung kết sớm” của bảng A. Với Việt Nam, chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giữ ngôi đầu và giành vé vào bán kết. Ngược lại, Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Trong bối cảnh đó, những giấc mơ về một chiến thắng đậm của báo chí Indonesia có thể mang nhiều tính động viên hơn là thực tế. Nhưng bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, và chính điều đó khiến cuộc đối đầu sắp tới trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.