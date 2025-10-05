Sau tin mừng từ thầy Kim là áp lực cực lớn cho Đặng Văn Lâm!

Đặng Văn Lâm đã từng là lựa chọn số một của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, vị thế này dần biến mất đặc biệt kể từ khi anh chấp nhận xuống hạng Nhất chơi cho CLB Ninh Bình vào năm ngoái.

Bây giờ, Văn Lâm đã trở lại V.League, bắt tốt, kết hợp việc Filip Nguyễn cùng Đình Triệu sa sút phong độ, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại. Nhưng vé trở lại ĐTVN chỉ là bước khởi đầu, tới đây Văn Lâm sẽ tiếp tục phải thể hiện tốt hơn nữa khi vị thế không còn như xưa.

Dấu hiệu đầu tiên gây áp lực lên Văn Lâm đấy là việc HLV Kim Sang-sik đang muốn thúc đẩy quá trình nhập tịch Patrik Lê Giang. Patrik Lê Giang năm nay đã 33 tuổi nhưng ông Kim Sang-sik vẫn muốn có anh, cho thấy việc HLV này đang không thật sự hài lòng với các lựa chọn cho khung gỗ, sẵn sàng thử một thủ môn không vì mục tiêu dài hạn.

Với Đặng Văn Lâm, anh thiếu cơ hội thể hiện trực tiếp dưới tay HLV Kim Sang-sik. Quan hệ giữa 2 thầy trò như "trang giấy trắng" nên càng cần thể hiện tốt.

Đấy là chưa kể, ĐT Việt Nam thời HLV Kim Sang-sik ít nhiều thay đổi nhân sự, lối chơi so với lúc Văn Lâm còn thường xuyên xuất hiện. Nên bây giờ, Văn Lâm sẽ phải làm quen lại với toàn đội. Khi chỉ có ít ngày rèn luyện trước khi đấu Nepal (9/10), đây cũng là một áp lực không nhỏ.

Cuối cùng, 2 trận đấu với Nepal về cơ bản được đánh giá nhẹ nhàng cho ĐT Việt Nam. Nhưng chính những trận đấu "dễ" như thế này cũng là bài toán khó cho thủ môn - đặc biệt với người đang cần ghi điểm như Văn Lâm.

Sẽ không có những áp lực liên tục cho Văn Lâm thể hiện. Nhưng rủi ro lại có thể xuất hiện bất thình lình và khi ấy, Văn Lâm cần ngăn chặn mà không mắc một sai lầm nào.

Tóm gọn lại thì ở tuổi 32, Văn Lâm như được "ra mắt" lại ĐT Việt Nam, sẽ đầy phấn khích xen lẫn hồi hộp. Chưa có gì khẳng định sau tấm vé lên tuyển này, Văn Lâm sẽ tiếp tục nhận được những tấm vé nữa, hay cao hơn là được trọng dụng ở khung gỗ. Vậy nên, cố gắng thôi Lâm "tây".