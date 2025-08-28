Sau tin buồn ở giải thế giới, tuyển Việt Nam gặp thêm chuyện đáng quên

Sau ba trận đấu toàn thua trước các đối thủ như Ba Lan, Đức và Kenya tại giải thế giới, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị trừ tổng cộng 19,04 điểm, khiến họ tụt hạng sâu 6 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Trong trận đấu mở màn, đội tuyển chỉ mất 0,01 điểm khi thua Ba Lan, khi họ đã giành được một set thắng song không thể bù đắp trước chênh lệch hạng của đối thủ, đứng thứ ba thế giới. Tuy nhiên, trận thua thứ hai trước Đức đã khiến đội thiệt hại nặng nề hơn khi bị trừ 6,26 điểm. Thất bại nghiêm trọng nhất diễn ra vào tối qua (27/8) khi đội tuyển để thua Kenya và bị trừ đến 12,77 điểm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bảng xếp hạng mà còn để lại nhiều lo ngại cho người hâm mộ về khả năng cạnh tranh của đội trong tương lai.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua liền 3 trận và bị loại sớm khỏi giải thế giới.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: "Ngay từ đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác định các đối thủ đều rất mạnh. Đội Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận này. Các vận động viên chưa làm hết khả năng, bị cuốn vào lối chơi đầy sức mạnh của Kenya. Qua trận đấu này, họ sẽ nhìn thấy mình đang ở đâu. Tôi cũng nhận ra điều gì cần phải khắc phục để trở lại sân chơi này trong tương lai."

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt xuống hạng 28 thế giới là một dấu hiệu rõ ràng về những thách thức mà họ cần vượt qua để nâng cao trình độ thi đấu. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để có thể cải thiện phong độ và kết quả trong các giải đấu tiếp theo.