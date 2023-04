Sau tiết lộ úp mở, HLV Park Hang-seo không thể tái xuất với bóng đá Việt Nam?

Cách đây không lâu, một thông tin thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ rằng HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin đang có kế hoạch tái xuất với bóng đá Việt Nam và điểm đến được cho là CLB Công an Hà Nội.

Sau đó, chính HLV Park Hang-seo đã tiết lộ úp mở rằng: ""Tôi không thể nói chi tiết được. Có một sự thật là tôi đã gặp người phụ trách của CLB Công an Hà Nội và người đại diện của tôi vẫn đang trao đổi với bên đó. Còn nội dung chi tiết tôi xin phép không nói thêm".

Trên báo giới, một đại diện của CLB Công an Hà Nội cũng khẳng định đã có cuộc nói chuyện với HLV Park Hang-seo về dự định cầm quân ở CLB này.

Theo những nguồn tin rò rỉ, HLV Park có thể gia nhập CLB Công an Hà Nội dưới vai trò làm giám đốc kỹ thuật còn ông Lee Young-jin là HLV trưởng. Nếu kịch bản này trở thành sự thật, V.League hứa hẹn sẽ đáng xem hơn rất nhiều và CLB Công an Hà Nội cũng hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực rất mạnh tại giải VĐQG.

Tuy nhiên, khả năng để HLV Park và HLV Lee gia nhập CLB Công an Hà Nội đang dần trở nên hẹp đi, do đội bóng này thi đấu ngày càng vào phom ở các giải quốc nội trong đó có V.League lẫn cúp Quốc gia.

Với việc CLB Công an Hà Nội đang thi đấu ngày càng vào phom, sẽ là rất khó để ban lãnh đạo đội bóng thay HLV Foiani.

CLB Công an Hà Nội đã bất bại cả 5 trận đấu gần nhất trong đó có 3 trận thắng hết sức thuyết phục. Dù không có lực lượng mạnh nhất như trường hợp Phan Văn Đức chấn thương, song đội bóng của HLV Paulo Foiani vẫn không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Bình Dương ngay tại Gò Đậu, hay "đè bẹp" Nam Định tới 4 bàn không gỡ trên sân nhà.



Hồi đầu mùa, CLB Công an Hà Nội bị giới chuyên môn đánh giá là chưa định hình được lối chơi rõ ràng dù sở hữu rất nhiều hảo thủ chất lượng. Tuy nhiên, HLV Paulo Foiani đã phủ nhận điều này và những màn trình diễn gần đây cũng cho thấy chiến lược gia người Brazil hoàn toàn có lý.

Với lực lượng mạnh, CLB Công an Hà Nội là đội bóng thường chơi tấn công và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía đối thủ. Hồi đầu mùa, khả năng tận dụng cơ hội chưa tốt là lý do khiến CLB không giành được kết quả như ý nhưng khi hiệu suất trên hàng công được cải thiện, CLB Công an Hà Nội lập tức trở lại guồng quay chiến thắng. Như ở hai trận mới nhất trong đó có chiến thắng 4-0 trước Nam Định, CLB Công an Hà Nội thể hiện rõ được sức mạnh trên hàng tấn công với những miếng đánh rất đa dạng.

Cách đây không lâu, HLV Foiani khi trả lời họp báo đã nói rằng ông không có gì phải lo lắng và ông luôn tin tưởng vào công việc của mình, sau khi xuất hiện thông tin HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lee Young-jin liên hệ với CLB Công an Hà Nội. Về cơ bản, với việc đội chủ sân Hàng Đẫy đang chơi ngày càng thuyết phục tại V.League, chiếc ghế của HLV Foiani thay vì lung lay lại trở nên ngày càng vững chắc.

Khả năng để HLV Park và HLV Lee gia nhập Công an Hà Nội trong thời gian tới là không cao.

Sẽ là rất khó để ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội sa thải HLV Foiani để "mở đường" đón HLV Park và trợ lý Lee khi mà đội bóng vẫn đang đi đúng hướng và liên tục giành chiến thắng ở V.League. Hiện CLB Công an Hà Nội đã leo lên vị trí thứ 4 trên BXH (kém đội dẫn đầu là Hà Nội FC chỉ 3 điểm). Thầy trò HLV Foiani sẽ còn rất nhiều cơ hội để hướng tới tham vọng cạnh tranh chức vô địch hoặc ít nhất là giành thứ hạng trong nhóm tốp đầu ở mùa giải năm nay.



Với những chuyển biến theo hướng tích cực tại CLB Công an Hà Nội, kịch bản để HLV Park Hang-seo và HLV Lee Young-jin gia nhập đội bóng này nhiều khả năng chỉ dừng ở mức "tin đồn" chứ khó xảy ra trong tương lai gần.