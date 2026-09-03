Sau tất cả, Barcelona - đội bóng Messi yêu nhất cuộc đời lại cư xử tệ nhất khi huyền thoại tuyên bố giải nghệ ĐT Quốc gia

Barcelona bị CĐV chỉ trích vì cách đối xử với Messi sau khi anh giải nghệ: Một bình luận gây tranh cãi, vết thương cũ lại bị khơi lên.

Ngày 31/8/2026, Messi xác nhận sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau một hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ. Thông báo được siêu sao 39 tuổi đăng tải trên Instagram nhanh chóng nhận được hàng loạt lời chúc, sự tri ân từ đồng đội, các CLB và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trong số những đội bóng từng gắn bó sâu sắc với Messi, Barcelona đương nhiên được chờ đợi sẽ có một lời tri ân đặc biệt. Tuy nhiên, phản ứng của đội bóng xứ Catalonia lại khiến người hâm mộ nổi giận.

Một câu bình luận khiến Barcelona rơi vào tranh cãi

Barcelona có phản hồi dưới bài đăng của Messi với lời nhắn: “Anh đã cống hiến tất cả cho đến hơi thở cuối cùng. Đất nước của anh và toàn thể người hâm mộ Barcelona tự hào về di sản mà anh để lại”.

Thoạt nhìn, đây là một lời chúc đầy trân trọng dành cho cầu thủ từng tạo nên một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử CLB. Thế nhưng, cụm từ “cho đến hơi thở cuối cùng” nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều CĐV cho rằng cách diễn đạt này giống một lời điếu văn dành cho người đã qua đời hơn là lời chia tay một cầu thủ với đội tuyển quốc gia. Không lâu sau, Barcelona đã xóa bình luận nói trên.

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Động thái này càng khiến phản ứng của người hâm mộ trở nên gay gắt. Một bộ phận cho rằng CLB chỉ nhận ra cách dùng từ không phù hợp và chủ động sửa sai. Tuy nhiên, những người khác lại xem đây là bằng chứng cho thấy Barcelona chưa dành cho Messi sự tri ân tương xứng với những gì anh đã làm cho đội bóng.

Điều khiến tranh cãi lớn hơn là thời điểm đó Barcelona vẫn chưa đăng một bài viết riêng để tôn vinh Messi sau quyết định chia tay đội tuyển Argentina. Trong khi đó, những CLB Messi từng cống hiến đều dành sự tri ân sâu sắc cho huyền thoại Argentina, trong đó có cả PSG - đội bóng Messi chỉ khoác áo trong 2 năm và từng thừa nhận bản thân không thấy hạnh phúc khi ở Paris.

Đau lòng hơn nữa, người hâm mộ phát hiện, trong 3 bài được ghim trên kênh Instagram có hơn 516 triệu người theo dõi của Messi, có bài đăng khi anh trở về thăm lại sân Camp Nou của Barcelona. Để ghim bài đăng mới nhất chia tay ĐT Argentina, Messi đã gỡ bỏ post ăn mừng anh vô địch World Cup 2022. Anh lựa chọn giữ lại kỉ niệm với Barcelona - đội bóng anh yêu thương nhất cuộc đời mình.

Messi gỡ bài ghim về chức vô địch World Cup 2022, và giữ lại bài đăng trở về thăm lại Barcelona - đội bóng anh yêu nhất (Ảnh chụp màn hình)

Người hâm mộ nhắc lại 672 bàn thắng và những năm tháng huy hoàng

Với Barcelona, Messi không đơn thuần là một cựu cầu thủ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, trở thành ngôi sao lớn nhất của đội bóng và dành phần lớn những năm tháng đỉnh cao trong màu áo Barcelona. Trong quãng thời gian đó, Messi ghi 672 bàn cho CLB, giành hàng loạt danh hiệu lớn và trở thành biểu tượng gắn liền với một thế hệ người hâm mộ.

Bởi vậy, nhiều CĐV cho rằng việc một cầu thủ có tầm vóc như Messi tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế đáng lẽ phải nhận được một lời tri ân tương xứng từ đội bóng cũ. Người hâm mộ đã so sánh phản ứng của Barcelona với nhiều CLB khác, cho rằng PSG nhanh chóng đăng bài về Messi, trong khi Bayern Munich và Napoli cũng dành sự quan tâm dù Messi không còn thi đấu cho họ. Thậm chí, người này cho rằng các tài khoản NBA còn thể hiện sự trân trọng rõ ràng hơn Barcelona. Netizen cũng bày tỏ sự khó tin khi Bayern Munich đăng bài tri ân Messi nhưng Barcelona lại chưa có một động thái tương tự.

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Cuộc chia tay năm 2021 lại được nhắc đến

Sự việc lần này đặc biệt nhạy cảm bởi nó chạm vào một trong những vết thương lớn nhất giữa Messi và Barcelona: cuộc chia tay năm 2021. Sau hơn 20 năm gắn bó với Barcelona, Messi rời Camp Nou trong nước mắt khi CLB không thể gia hạn hợp đồng với anh do những vấn đề liên quan đến tình hình tài chính và quy định của La Liga.

Đó không phải cuộc chia tay mà nhiều người hâm mộ từng hình dung cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Messi khi ấy xuất hiện trong cuộc họp báo với đôi mắt đỏ hoe, còn người hâm mộ Barcelona chỉ có thể đứng bên ngoài Camp Nou để nói lời tạm biệt với thần tượng.

Ảnh: Getty

Nhiều năm sau, ký ức ấy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Vì vậy, khi Barcelona một lần nữa bị cho là phản ứng thiếu tương xứng trước một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Messi, những câu chuyện cũ lập tức được người hâm mộ đào lại. Một CĐV viết rằng Messi từng rời Barcelona “mà không có phim tài liệu, không có người hâm mộ, không có lễ ăn mừng, không có tình yêu, không có một trận đấu tri ân”, mà chỉ có những giọt nước mắt trong cuộc họp báo.

Barcelona thực sự có đối xử tệ với Messi?

Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy Barcelona cố tình xóa bình luận để thể hiện sự thiếu tôn trọng với Messi. Khả năng dễ thấy nhất là CLB nhận ra cụm từ “cho đến hơi thở cuối cùng” không phù hợp với hoàn cảnh Messi tuyên bố giã từ đội tuyển, sau đó xóa bình luận để tránh gây thêm tranh cãi.

Nhưng với người hâm mộ Messi, câu chuyện không chỉ nằm ở một bình luận trên Instagram. Phản ứng lần này được đặt trong cả một lịch sử đầy cảm xúc giữa Messi và Barcelona: từ những năm tháng huy hoàng tại Camp Nou, cuộc chia tay năm 2021, những tranh luận xoay quanh ban lãnh đạo CLB cho tới câu hỏi liệu Messi có một ngày trở lại Barcelona để nhận lời tri ân xứng đáng hay không.

Chính vì thế, một bình luận ngắn rồi biến mất cũng đủ để những tranh luận tưởng như đã lắng xuống bùng lên trở lại. Messi đã khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp với đội tuyển Argentina. Nhưng tại Barcelona, nơi anh từng tạo nên những năm tháng rực rỡ nhất sự nghiệp, câu chuyện về cuộc chia tay với CLB dường như vẫn chưa thực sự có hồi kết.