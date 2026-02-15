Sau phát ngôn tranh cãi, sếp lớn AFC thừa nhận sự thật cay đắng cho Malaysia, tin vui với Việt Nam

Trong vài ngày gần đây, vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia sử dụng hồ sơ không hợp lệ khi đăng ký thi đấu đã trở thành tâm điểm dư luận bóng đá khu vực. Đây là một trong những yếu tố khiến Malaysia bị FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng với nhóm cầu thủ này và chịu nhiều hệ lụy từ các cơ quan quyền lực của bóng đá quốc tế.

Mới nhất, Tổng thư ký AFC — ông Windsor Paul John (người Malaysia) — đã có phát biểu được đánh giá là “tín hiệu tích cực” cho tuyển Việt Nam trong cuộc tranh chấp với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Theo báo chí Malaysia dẫn lời ông Windsor, phía FAM trong đơn gửi CAS không yêu cầu “lật ngược toàn bộ phán quyết” mà chủ yếu chỉ xin giảm án cho 7 cầu thủ liên quan.

ĐT Malaysia gặp rắc rối lớn vì nhập lậu.

Điều này có nghĩa là nếu CAS chỉ chấp thuận giảm án, án phạt ban đầu của FIFA vẫn sẽ được giữ ở mức cơ bản, còn các cáo buộc vi phạm tính hợp lệ tư cách cầu thủ vẫn có thể khiến Malaysia chịu thất bại ở các trận đấu quan trọng, bao gồm cả trận đối đầu với tuyển Việt Nam và Nepal ở lượt đi bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, ông Windsor John cũng từng đánh giá rằng khả năng FAM thắng kiện tại CAS là khoảng 50-50. Việc vị Tổng thư ký AFC đến từ Malaysia này tuyên bố như vậy từng gây tranh cãi lớn, được cho là thiên vị Malaysia.

Tổng thư ký AFC — ông Windsor Paul John phải "chữa cháy" sau phát ngôn gây tranh cãi về LĐBĐ Malaysia.

Có thể vì áp lực dư luận, nên ông này mới phát đưa ra một phát ngôn khác, đinh chính rằng FAM chủ yếu chỉ muốn xin CAS giảm án cho 7 cầu thủ "nhập lậu".

Hạn để CAS đưa ra phán quyết được cho là 31/3, cũng trùng thời điểm Việt Nam đấu Malaysia ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.Nhiều khả năng, Malaysia sẽ bị phạt thua ngược 2 trận đấu, mất đi 6 điểm, còn tuyển Việt Nam có thêm 3 điểm. Khi ấy, kết quả trận đấu giữa 2 đội không ảnh hưởng đến cục diện bảng F, Việt Nam sẽ nhất bảng và đi tiếp.