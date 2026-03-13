Sau nhiều tranh cãi, Bích Tuyền được thăng chức, tái xuất làng bóng chuyền Việt Nam

Sau nhiều tháng gần như vắng bóng khỏi sân đấu, cái tên Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ trở lại tâm điểm của bóng chuyền Việt Nam. Tuy nhiên, lần tái xuất này không còn trong vai trò vận động viên mà là một thành viên của ban huấn luyện CLB Ninh Bình.

Theo danh sách đăng ký tham dự Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026, đội bóng nữ Ninh Bình đã bổ sung Bích Tuyền vào thành phần ban huấn luyện với vị trí trợ lý HLV. Điều đó đồng nghĩa tay đập sinh năm 2000 sẽ không thi đấu, thay vào đó đảm nhiệm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho đội bóng cố đô.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Bích Tuyền – người từng là một trong những đối chuyền xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sinh năm 2000 tại Vĩnh Long, Bích Tuyền nổi lên rất sớm nhờ thể hình tốt và khả năng tấn công mạnh mẽ. Cô từng là trụ cột của CLB Ninh Bình và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong nhiều giải đấu quốc tế, Bích Tuyền thường xuyên nằm trong nhóm ghi điểm nhiều nhất, thậm chí từng giành danh hiệu vận động viên xuất sắc ở một số giải đấu lớn của châu lục.

Sự xuất hiện của Bích Tuyền trong ban huấn luyện Ninh Bình được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị chuyên môn. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và hiểu rõ hệ thống chiến thuật của đội, cô có thể đóng vai trò cầu nối giữa ban huấn luyện và các vận động viên trẻ.

Ở cấp CLB, tay đập này từng tạo dấu ấn mạnh khi ghi tới 61 điểm trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia, một con số hiếm thấy trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Thành tích đó giúp cô được đánh giá là một trong những tay đập hàng đầu của làng bóng chuyền nữ trong nhiều năm qua.

Dù vậy, sự nghiệp của Bích Tuyền cũng gắn liền với không ít tranh cãi. Từ những nghi vấn liên quan đến giới tính cho tới việc nhiều lần rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vì các lý do cá nhân, cô từng trở thành tâm điểm của dư luận trong thời gian dài. Chính những áp lực này khiến Bích Tuyền nhiều thời điểm lựa chọn rời xa các giải đấu lớn hoặc hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Bên cạnh đó, vấn đề chấn thương cũng ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của tay đập sinh năm 2000. Trong năm 2025, Bích Tuyền từng phải rút khỏi một số giải đấu vì thể trạng không đảm bảo, khiến CLB Ninh Bình buộc phải tính toán phương án nhân sự khác.

Bước sang mùa giải 2026, ban huấn luyện Ninh Bình quyết định không đăng ký Bích Tuyền thi đấu. Thay vào đó, cô được bố trí một vị trí trong đội ngũ huấn luyện nhằm tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của mình để hỗ trợ các đàn em.

Việc được giao vai trò trợ lý HLV tại Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 vì thế mang ý nghĩa như một sự “thăng chức” đối với Bích Tuyền. Từ một ngôi sao trên sân, cô chuyển sang vị trí mới phía sau đường biên, bắt đầu hành trình khác trong sự nghiệp bóng chuyền. Trước đó khi mới nghỉ thi đấu, Bích Tuyền chỉ làm săn sóc viên tại CLB Ninh Bình.

Ở tuổi 25, sự nghiệp của Bích Tuyền có thể đã bước sang một chương mới. Dù không còn trực tiếp thi đấu, việc cô tiếp tục gắn bó với bóng chuyền vẫn là tín hiệu tích cực. Với người hâm mộ, đây có thể xem là sự trở lại theo một cách khác – lặng lẽ hơn, nhưng không kém phần đáng chú ý.