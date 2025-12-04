Sau nhiều tháng "chiến tranh lạnh", cậu út nhà Beckham dỗ dành anh cả cỡ này, drama lục đục gia đình sắp được hoá giải?

Giữa lúc câu chuyện rạn nứt trong gia đình Beckham vẫn còn khiến MXH xôn xao suốt nhiều tháng qua, Brooklyn Beckham vừa tung một video nấu ăn mới lên Instagram - lần này là món sandwich bò bít tết thịnh soạn, được nhồi đầy hành tây, dưa chua và phô mai, đúng chuẩn món yêu thích của bố David Beckham. Đáng nói, Brooklyn Beckham làm món bánh mì kẹp thịt bò tuyệt đỉnh sau khi bố anh - David Beckham - nói rằng đó là món ăn yêu thích khi Victoria không ở bên.

Trong clip, chàng "influencer ẩm thực" 26 tuổi vẫn tỉ mỉ, điềm tĩnh và rất tự tin với kỹ năng bếp núc của mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào món ăn, nhiều người hâm mộ đã lập tức để lại bình luận thúc giục Brooklyn "gọi cho bố mẹ đi", sau chuỗi sự kiện anh và vợ Nicola Peltz vắng mặt tại sinh nhật lần thứ 50 của David rồi tiếp tục không tham dự lễ phong tước Hiệp sĩ của ông - hai dấu mốc quan trọng nhất của gia đình Beckham trong năm.

Và đúng lúc mọi thứ tưởng như đóng băng, một tín hiệu hàn gắn bất ngờ xuất hiện.

Về phía gia đình Beckham, thời gian gần đây, các thành viên liên tục thể hiện thiện chí muốn hàn gắn với người con xa cách Brooklyn sau hơn 1 năm "chiến tranh lạnh". Mới nhất, cậu út Cruz Beckham bất ngờ đăng tải bức ảnh 4 bố con: David - Brooklyn - Romeo - Cruz, cười rạng rỡ bên nhau trong kỳ nghỉ. Trong ảnh, Brooklyn đứng sát cạnh bố và các em, nở nụ cười nhẹ và hoàn toàn thoải mái - điều hiếm thấy kể từ khi tin đồn rạn nứt nổ ra hồi tháng 5.

Động thái này lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Netizen cho rằng đây là "cánh cửa hàn gắn mở toang", bởi đây là lần hiếm hoi Cruz chia sẻ ảnh có Brooklyn xuất hiện trong suốt cả năm nay.

Cruz - cậu út từng bị nghi đã block cả anh cả và chị dâu - lại chính là người chủ động đăng tải hình ảnh. Đây được xem như lời khẳng định rằng giữa họ chưa bao giờ quay lưng với anh trai.

Bên cạnh đó, ở phía gia đình Beckham, các thành viên liên tục gửi tín hiệu ấm áp đến Brooklyn sau nhiều tháng khiến cả nhà buồn lòng. Bà nội và bà ngoại của Brooklyn bà liên tục thể hiện mong muốn Brooklyn trở về nhà dịp lễ, thậm chí đăng ảnh chiếc tất Giáng sinh có tên anh để "nhắn gửi yêu thương từ xa".

Dù Brooklyn vẫn chưa có động thái trực tiếp đề cập đến mối quan hệ với bố mẹ, sự xuất hiện của anh trong bức ảnh bốn bố con lần này được xem là bước tiến lớn. Nhiều fan bày tỏ hy vọng gia đình Beckham - vốn nổi tiếng gắn bó - sẽ dần vượt qua giai đoạn căng thẳng.

Trong lúc đó, video Brooklyn làm sandwich bò bít tết vẫn nhận mưa lời khen từ khán giả: "Trông ngon quá!", "Bánh mà bỏ nguyên từng này bơ chắc cũng 20 đô mất!", nhưng nổi bật hơn cả là những bình luận đầy tình cảm: "Con yêu, hãy gọi cho bố mẹ đi. Không ai có thể thay thế họ cả"...

Từ clip nấu ăn đến bức ảnh mà Cruz đăng tải, tất cả đang tạo nên một bầu không khí tích cực - nơi người hâm mộ có quyền hy vọng rằng nhà Beckham đang dần "tan băng". Chỉ một khoảnh khắc gia đình chung khung hình thôi cũng đủ khiến dân mạng tin rằng… mùa lễ năm nay có khi sẽ thật sự ấm áp.