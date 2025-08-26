Sau Neymar, Vinicius và Rodrygo cũng bị loại khỏi đội tuyển Brazil

Neymar vừa dính chấn thương khi thi đấu cho Santos. Anh gặp vấn đề về cả thể trạng lẫn phong độ. 11 trận cho Santos, Neymar chỉ ghi được 3 bàn. Mới nhất, anh hoàn toàn “mất tích” trong ngày đội nhà thảm bại 0-6 trước Vasco da Gama.

Chứng kiến những gì xảy ra với ngôi sao 33 tuổi này, rõ ràng Ancelotti không có lý do gì để triệu tập anh. Như vậy, kể từ khi Ancelotti tiếp quản vị trí HLV đội tuyển quốc gia hồi tháng 5, Ancelotti vẫn chưa thể đưa Neymar vào danh sách đội tuyển .

Ngoài Neymar, bộ đôi đá cánh của Real là Vinicius Júnior và Rodrygo cũng không có tên ở lần hội quân này. Vinicius thực ra đã sa sút từ FIFA Club World Cup 2025. Trong khi đó, Rodrygo không còn được sử dụng nhiều ở Real Madrid.

Cả Neymar và Vinicius đã không còn chỗ ở đội tuyển

Thay thế họ là những chân sút đạt trạng thái sung mãn hơn như Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha và Richarlison. Cunha và Martinelli giữ phong độ tốt, lại ra sân thường xuyên cho CLB, trong khi vị trí của Raphinha là không thể đụng tới.

Vị trí trung phong của Selecao có lẽ sẽ được giao phó cho Joao Pedro, chân sút đang ghi bàn liên tục cho Chelsea. Richarlison cũng đánh dấu màn tái xuất ấn tượng nhờ phong độ ổn trong màu áo Tottenham.

Ở đợt hội quân này, Selecao chào đón sự trở lại của Lucas Paqueta. Tiền vệ West Ham United được triệu tập lần đầu tiên kể từ khi được Liên đoàn bóng đá Anh xóa tội dàn xếp tỷ số vào tháng 7.

ĐT Brazil sẽ chơi 2 trận vòng loại cuối cùng vào ngày 4 và 9/9 lần lượt gặp Chile và Bolivia. Đây là 2 trận đấu thủ tục của thầy trò Ancelotti khi họ đã đoạt vé dự VCK. Do vậy, ông có thể nghĩ tới phương án thử nghiệm một số vị trí.