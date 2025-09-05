Sau màn “quay xe” đột ngột, đội tuyển Malaysia mang thêm tin xấu cho HLV Kim Sang-sik

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Malaysia sẽ tham dự Cúp vô địch Trung Á (CAFA Cup) 2025 với tư cách khách mời. Đây là giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh như Uzbekistan, Iran hay Oman.

Nhưng cuối cùng, tuyển Malaysia đã bất ngờ rút khỏi giải với lý do không thể triệu tập đội hình mạnh nhất. Thay vào đó, đội bóng áo vàng xếp lịch đá giao hữu 2 trận trên sân nhà trong loạt FIFA Days tháng 9/2025.

Ở trận giao hữu đầu tiên, tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-1 trước Singapore. Với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, đoàn quân dưới quyền HLV Peter Cklamovski ép sân và dẫn trước 2-0. Phải tới cuối trận khi tuyển Malaysia rút các trụ cột ra nghỉ đồng thời giảm nhịp độ, tuyển Singapore mới tìm được bàn danh dự.

Đội tuyển Malaysia vượt qua Singapore

Trận thắng này giúp Malaysia được cộng thêm 3,86 điểm trên BXH FIFA, đạt con số 1142,34 điểm và leo 2 bậc lên thứ 123 thế giới. Như vậy, tuyển Malaysia đã thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam (1169,92 điểm, hạng 113 thế giới).

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 9 (chỉ đá tập với 2 CLB Nam Định và CAHN), Malaysia vẫn còn 1 cơ hội khác để rút ngắn cách biệt là trận đấu gặp Palestine.

Với vị trí thứ 98 thế giới, tuyển Palestine xếp trên cả Việt Nam lẫn Thái Lan ở BXH FIFA. Tuy nhiên, nhờ những cầu thủ nhập tịch cùng lợi thế sân nhà, tuyển Malaysia tự tin vào chiến thắng. Nếu thắng tiếp Palestine, tuyển Malaysia sẽ có thêm tới 5,89 điểm và nhảy vọt lên thứ 120 thế giới.

HLV Kim Sang-sik đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 nhưng mới thắng được 2 trận tại các giải đấu cấp châu lục và mới thua 0-4 Malaysia hồi tháng 6 vừa qua

Trong nhiều năm liền, tuyển Việt Nam từng vững vàng trong tốp đầu Đông Nam Á. Nhưng 2 năm trở lại đây chứng kiến đoàn quân áo đỏ liên tục tụt hạng. Chức vô địch AFF Cup 2024 không mang tới nhiều điểm số trên BXH FIFA do giải đấu nằm ngoài lịch thi đấu quốc tế.

Giờ đây, đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ bị 2 kình địch Malaysia và Indonesia vượt qua trên BXH thế giới.