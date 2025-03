Sau lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025: Kịch hay ở phía trước

Arsenal và Bayern nắm lợi thế quá lớn

Kết quả lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ, đặc biệt là trường hợp của Arsenal. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta dù phải làm khách trước PSV nhưng đã ghi tới 7 bàn vào lưới đối thủ.

Arsenal thắng 7-1 PSV ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp 1, Arsenal dẫn trước PSV 3-1, sang hiệp 2, Pháo thủ ghi thêm 4 bàn nữa để thắng chung cuộc với tỉ số 7-1. Với chiến thắng này, Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 7 bàn trên sân khách trong một trận đấu loại trực tiếp tại Cúp C1 châu Âu.

Chiến thắng của Arsenal trước PSV mang đậm dấu ấn của Martin Ødegaard. Nhạc trưởng người Na Uy ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Đó cũng là lý do cựu tiền vệ Real Madrid được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng PSV đã có một trận đấu rất tệ. Đại diện Hà Lan không quá lép vế về thế trận nhưng hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, dẫn đến việc liên tục nhận bàn thua và vỡ trận.

Với chiến thắng 7-1 ngay ở trận lượt đi, Arsenal gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu, đặc biệt khi họ còn được thi đấu trận lượt về trên sân nhà Emirates.

Bayern thắng đậm Leverkusen (Ảnh: Reuters)

Ngoài Arsenal, Bayern Munich cũng nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi. Đoàn quân của HLV Vincent Kompany giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ quen thuộc Leverkusen.

Harry Kane sắm vai người hùng của Bayern Munich với cú đúp bàn thắng, còn Jamal Musiala ghi bàn còn lại. Ở trận đấu này, Leverkusen chỉ còn chơi với 10 người từ phút 62 khi Nordi Mukiele nhận thẻ vàng thứ hai.

Việc thiếu người khiến Leverkusen không thể tạo nên bất ngờ. Nếu các chân sút Bayern Munich chắt chiu cơ hội hơn, có lẽ đội bóng của HLV Xabi Alonso đã phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua. Với lợi thế 3 bàn ở trận lượt đi, Bayern Munich gần như đã đặt một chân vào tứ kết dù trận lượt về phải thi đấu trên sân khách.

Hai đội bóng khác cũng chiếm ưu thế ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu là Aston Villa và Inter Milan. Aston Villa thắng 3-1 trước Club Brugge, trong khi Inter Milan hạ Feyenoord 2-0. Ở lượt về, cả hai đội đều được thi đấu trên sân nhà.

Kịch hay ở phía trước

Bên cạnh những đội bóng nắm lợi thế lớn, các cặp đấu như Real Madrid vs Atletico Madrid, PSG vs Liverpool, Dortmund vs Lille hay Benfica vs Barca vẫn còn rất nhiều điều đáng chờ đợi ở trận lượt về.

Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Atletico Madrid (Ảnh: Reuters).

Nhà đương kim vô địch Real Madrid dù bị chấn thương và thẻ phạt tàn phá đội hình nhưng nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tỏa sáng của các cá nhân, họ đã đánh bại Atletico Madrid 2-1 trên sân Bernabeu.

Trong khi đó, Barca trải qua vô vàn khó khăn khi làm khách trước Benfica. Đội bóng của HLV Hansi Flick phải chơi thiếu người từ phút 22 khi Pau Cubarsí nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, nhờ sự xuất sắc của thủ thành Wojciech Szczesny với 8 pha cứu thua ngoạn mục và sự tỏa sáng của Raphinha, đội bóng xứ Catalan vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Liverpool cũng có chiến thắng khó tin trước PSG ngay trên sân Công viên các Hoàng tử. Ở trận đấu này, Liverpool lép vế hoàn toàn trước PSG khi chỉ có 2 cú dứt điểm cả trận, trong khi PSG tung ra tới 27 pha dứt điểm.

Liverpool có chiến thắng khó tin trước PSG (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn Alisson Becker sắm vai người hùng với 9 pha cứu thua xuất sắc, Liverpool không chỉ giữ sạch lưới mà còn giành chiến thắng, khi Harvey Elliott ghi bàn duy nhất ở phút 87.

Trận đấu duy nhất ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 kết thúc bất phân thắng bại là cuộc so tài giữa Dortmund và Lille, với kết quả hòa 1-1 trên đất Đức.

Với những trận đấu có cách biệt sít sao và kết quả hòa như trên, loạt trận lượt về của vòng 1/8 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết.