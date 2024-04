Sau lời so sánh của báo Hàn, HLV Shin Tae-yong có thật sự vượt HLV Park Hang-seo?

Đêm qua 21/4, HLV Shin Tae-yong cùng U23 Indonesia tiếp tục gây chấn động châu Á. Sau khi thắng U23 Australia 1-0, U23 Indonesia đã "vùi dập" U23 Jordan tới 4-1 bằng màn trình diễn vô cùng thuyết phục.



Hưng phấn trước chiến tích của HLV Shin Tae-yong, tờ báo Hàn Quốc Donga so sánh với ông Park Hang-seo và U23 Việt Nam hồi năm 2018:

"Ngay cả ông Park Hang-seo cũng không làm được như HLV Shin Tae-yong. HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam cũng gặp khó khăn khi đối đầu các đội ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong lại giúp U23 Indonesia thắng rất đậm Jordan".

Hãng truyền thông nổi tiếng Yonhap cũng viết: "Phép thuật Park Hang-seo được tái hiện, HLV Shin Tae-yong trở thành tâm điểm của cơn sốt khắp châu Á".

U23 Indonesia đang chơi rất hay tại VCK U23 châu Á 2024 nhưng họ còn con đường dài phía trước để đạt được thành tích cụ thể.

Quả thật, nhìn cách HLV Shin Tae-yong dẫn dắt U23 Indonesia thắng Australia, thắng Jordan là vô cùng đáng khen ngợi. Tuy nhiên, để so sánh HLV Shin và U23 Indonesia lúc này cùng HLV Park và U23 Việt Nam hồi năm 2023, vẫn còn chênh lệch không ít. Bởi bóng đá nói chung vẫn phải nhìn vào thành tích cuối cùng, không thể so sánh chỉ sau 1 trận đấu, hoặc so sánh giữa 2 lối chơi khác nhau.

U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo hồi năm 2018 lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, có thể không tạo ấn tượng mạnh như cách U23 Indonesia "vùi dập" Jordan nhưng lối chơi chặt chẽ ấy đã đưa U23 Việt Nam vào tận trận Chung kết. Ngay cả khi đấu U23 Uzbekistan ở Chung kết, U23 Việt Nam cũng tiếp tục chơi tuyệt hay, chỉ chịu thua ở những giây cuối cùng.

Năm 2018, HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam đã gây chấn động khi đoạt ngôi Á quân U23 châu Á.

Với U23 Indonesia lúc này, họ mới bước chân vào Tứ kết mà thôi. Để chạm tới được thành tích của U23 Việt Nam năm nào, U23 Indonesia còn quãng đường khá dài là 2 trận đấu cực kì căng thẳng trước mắt. Gần nhất, họ sẽ phải đấu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản ở Tứ kết. Khả năng U23 Indonesia bị loại là cực cao. Nếu thế, dù họ có thắng U23 Jordan 4-1 hay hơn nữa, kết quả đơn giản cũng là bị loại sớm hơn nhiều so với thầy trò HLV Park Hang-seo năm 2018.

Cũng đang có những lập luận cho rằng, VCK U23 châu Á ở các năm làm vòng loại cho Olympic đạt chất lượng cao hơn, khó hơn so với các năm không tranh suất dự Olympic. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là một cách nói cảm tính, không có những sự so sánh cụ thể và chuẩn xác.

Về cơ bản, trong bóng đá thành tích cuối cùng ở các giải đấu vẫn là quan trọng nhất. Và U23 Indonesia cùng HLV Shin Tae-yong còn cần thể hiện thêm nhiều mới mong sánh được với thầy trò HLV Park Hang-seo năm 2018!