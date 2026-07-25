Sau loạt thất bại ở mọi cấp độ, người Thái hờ hững với ASEAN Cup 2026?

"Mỗi khi ASEAN Cup khởi tranh, đi đâu người Thái cũng nhắc về bóng đá. Nhưng riêng ASEAN Cup 2026, không khí ảm đạm và trầm lặng chưa từng thấy", Siam Sports viết.

Không Supachok và các ngôi sao đình đám, Thái Lan gặp khó ở ASEAN Cup 2026.

Trang báo hàng đầu Thái Lan bình luận: "Lạ thật đấy! Vì nếu nhìn lại các kỳ ASEAN Cup trước đó, khi tuyển Thái Lan chuẩn bị tranh tài, chúng ta sẽ thấy sự tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhưng lần này, mọi thứ lại yên tĩnh, khác xa dự đoán.

Phóng viên của Siam Sports tự kiểm tra các fanpage, diễn đàn của đội tuyển Thái Lan và nhìn ra một điều: Có rất ít bài viết nói về sự chuẩn bị, mục tiêu của "Voi chiến" tại giải đấu số 1 Đông Nam Á. Sau cùng, người viết tự nhận thấy: "Lạ lẫm khi xung quanh lại im lặng như vậy. Nhưng chắc không phải vì CĐV Thái Lan không còn hứng thú với đội tuyển".

"Tuyển Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 với đội hình bao gồm nhiều cầu thủ mới, chỉ có vài cái tên quen mặt với cổ động viên. Vì giải đấu diễn ra không thuộc ngày FIFA Days, nhiều CLB không buông trụ cột của mình cho đội tuyển. HLV Anthony Hudson buộc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ triển vọng", Siam Sports phân tích.

"Một khi Thái Lan quy tụ đội hình không có nhiều ngôi sao gạo cội, sẽ giảm bớt sự hứng thú với khán giả", trang báo Thái Lan nhấn mạnh.

Bóng đá xứ chùa vàng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng nặng nhất từ trước tới nay. Bắt đầu từ giải đấu ASEAN Cup 2024, Thái Lan để rơi chức vô địch vào tay tuyển Việt Nam. Sau đó, Thái Lan thất bại ở cuộc cạnh tranh vào Vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội U22 Thái tiếp tục thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

U23 Thái Lan bị loại sớm ở VCK U23 châu Á 2026. Gần đây, đội U17 Thái Lan khép lại giải U17 châu Á với vị trí bét bảng. Không chỉ bóng đá, futsal của "Voi chiến" rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng khi họ mất HCV cả futsal nam và nữ ở SEA Games 33. Cơn khủng hoảng của bóng đá Thái Lan lây sang cả môn bóng đá bãi biển.

Chủ tịch Madam Pang của LĐBĐ Thái Lan (FAT) thừa nhận vị thế "ông vua" khu vực của đội nhà đã bị đe dọa. Bà nói ra điều này khi "Voi chiến" thua ngược tuyển Việt Nam trên sân nhà và nhìn kình địch số 1 nâng cao chiếc cúp ASEAN Cup 2024. FAT dứt khoát sa thải HLV người Nhật Masatada Ishii để vớt vát hy vọng vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chính HLV Hudson bi quan về khả năng cạnh tranh vô địch.

HLV Anthony Hudson được FAT trao ghế nóng tuyển Thái Lan, thay cho HLV Ishii. ASEAN Cup 2026 chính là giải đấu để thuyền trưởng người Anh khẳng định vị thế của mình. Một chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 có thể vực dậy tinh thần cho cả nền bóng đá Thái Lan. Với cá nhân HLV Hudson, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để ông xây dựng uy tín trong mắt CĐV.

Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng bước vào ASEAN Cup 2026 với một loạt rắc rối bủa vây. HLV Hudson và FAT bị các CLB trong nước làm khó, dẫn đến không thể triệu tập Chanathip và Theerathon. Họ thất bại trong việc đưa Supachok trở về dự ASEAN Cup 2026.

Trong bối cảnh tuyển Việt Nam và Indonesia tiếp tục nhập tịch cầu thủ và triệu tập dàn sao tốt nhất ở giải quốc nội để dự ASEAN Cup 2026, HLV Hudson mang đến đội hình chắp vá với nhiều cầu thủ trẻ. HLV Hudson đã thốt lên: "Chúng tôi không phải ứng viên sáng giá cho chức vô địch ASEAN Cup 2026".

Khi Chanathip tuyên bố Thái Lan sẽ tập trung mọi nguồn lực để đòi lại ngôi vương ASEAN Cup 2026, CĐV "Voi chiến" từng phấn khích và đặt niềm tin vào đội nhà. Dù vậy, thực tế đang xảy ra là ngay cả việc tập trung đủ nguồn lực để cạnh tranh cùng tuyển Việt Nam và Indonesia, Thái Lan cũng không làm được cho ASEAN Cup 2026.