Hôm qua, tân HLV Kim Sang-sik đã có màn "ra mắt" người hâm mộ Việt Nam trên sân Hàng Đẫy, dự khán trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel với HAGL. Đáng tiếc cho nhà cầm quân người Hàn Quốc, đây lại là trận đấu đáng thất vọng và xấu xí bậc nhất của V.League mùa giải này.

Về mặt lý thuyết, sự kỳ vọng về mặt chuyên môn vào trận đấu này là hoàn toàn thừa thãi khi là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang phải chạy đua với cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên trên thực tế, đây là cuộc đối đầu giữa một Thể Công Viettel từng là thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam, với không ít tuyển thủ quốc gia trong đội hình, thậm chí là cả Quả bóng Vàng Việt Nam mùa bóng trước, trong khi đó HAGL cũng từng được coi là đội bóng "sạch đẹp" nhất Việt Nam với những lời "chắp cánh" của bầu Đức.

Trên sân Hàng Đẫy, người hâm mộ bóng đá nước nhà tiếc thay lại được chứng kiến điều ngược lại, mà cuộc chiến trụ hạng là điều quyết định "ý thức" của cả hai đội.

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel đã phải cay đắng nhận xét về đối thủ: "Phải nói là chiến thuật của HLV Vũ Tiến Thành hay, đó là chiến thuật triệt tiêu cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi cho rằng đó là hay, nhưng điều đó không đúng với phong cách của HAGL. Có lẽ phải đặt tên kiểu khác cho đội bóng này".

Quả tình không phải ngẫu nhiên khi ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, Lê Văn Sơn của HAGL đã lập tức có pha vào bóng mang hơi hướm triệt hạ nhằm vào ngoại binh được đánh giá là nguy hiểm nhất của đối thủ - tiền đạo Pedro. Bảy phút sau, đến lượt Đinh Thanh Bình thực hiện thêm cú vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ trụ cột của Thể Công Viettel phải rời sân sau đó không lâu. Việc "triệt hạ" được Pedro góp phần không nhỏ vào chiến thắng của đội bóng từng được bầu Đức ca ngợi là "chơi đẹp" nhất Việt Nam.

Song với HLV Nguyễn Đức Thắng cũng như Thể Công Viettel, chắc hẳn họ phải thấm nhuần câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" khi dù có hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong tay, song lại chơi một thứ bóng đá hết sức vô hồn, rời rạc, để rồi phải chịu thua trước đối phương kém hơn rõ rệt, nhưng lại may mắn có được bàn thắng duy nhất từ tình huống lộn xộn trước khung thành đội nhà.

Pha ghi bàn giúp đem về chiến thắng cho HAGL không có gì đáng nói, song cái cách mà Thể Công Viettel nỗ lực ghi bàn thì lại cực kỳ đáng phải nhắc đến. Sau trận đấu này, không ít lời khen ngợi "bay bổng", thậm chí là ca tụng được dành cho thủ thành Bùi Tiến Dũng - ngôi sao sáng một thời của bóng đá Việt Nam.

Song nhìn lại màn trình diễn của thủ thành người Thanh Hóa này, nếu như ở một nền bóng đá chuyên nghiệp nào khác, quả tình chẳng có gì đáng để ca tụng, thậm chí là ngược lại. Tất cả những cú sút mà Bùi Tiến Dũng cản phá được đều là những tình huống bóng đi thẳng vào người thủ thành này. Nếu để lọt lưới bất kỳ tình huống nào, đấy mới là điều đáng trách. Cũng có một vài tình huống phá bóng bổng được Bùi Tiến Dũng thực hiện trong vòng cấm, nhưng đấy cũng chỉ là điều mà một thủ thành phải làm được khi có lợi thế một tầm tay so với cầu thủ đối phương.

Bên cạnh đó, không thiếu những tình huống thủ thành này chơi cực kỳ thiếu tự tin, thay vì bắt gọn những tình huống bóng bổng, thì lại chọn giải pháp đấm bóng khá nghiệp dư. HAGL thắng không phải vì Bùi Tiến Dũng chơi xuất sắc, mà bởi hàng công của đối thủ chơi quá kém khi sớm mất Pedro, cũng như hai trung vệ ngoại binh của đội bóng phố Núi chơi khá chắc chắn.

Ấy thế mà sau trận đấu, không ít thông tin đã vội nhắc đến cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia của thủ thành này. Một trong những lý do là bởi Bùi Tiến Dũng đã giữ sạch lưới trong trận đấu có sự dự khán của tân HLV đội tuyển quốc gia, lý do còn lại là do thủ thành số 1 Việt Nam - Nguyễn Filip, trước đó một hôm đã có pha "đốt lưới nhà" đầy kinh ngạc.

Pha để lọt lưới đầy sơ đẳng của thủ môn Nguyễn Filip.



Trong trận đấu trước đúng một ngày cũng trên sân Hàng Đẫy, trong tình thế đội nhà đang có bàn thắng dẫn trước, Nguyễn Filip đã có pha để lọt bóng qua tay sau cú sút "cầu may" ở góc hẹp của Văn Toàn. Đây là một sai lầm cực kỳ sơ đẳng, song là sai lầm cực kỳ tai hại ảnh hưởng trực tiếp tới trận thua của CLB Công an Hà Nội trong cuộc đua giành ngôi vô địch với đối thủ trực tiếp Thép Xanh Nam Định.

Cả hai trận đấu kể trên đều có chung một điều, đấy là các đội bóng Việt Nam với sự "xuống cấp" về mặt chuyên môn của các cầu thủ nội, đang đặt sự thành bại của mình hoàn toàn vào tay các ngoại binh. Hoàn cảnh này của V.League đang khiến không ít người liên tưởng đến Super League của Trung Quốc vài năm về trước, khi các CLB hầu như hoàn toàn dựa vào các ngoại binh để chơi, dẫn đến hậu quả là đội tuyển quốc gia sa sút nghiêm trọng, rơi vào cơn khủng hoảng nặng nề.

Chất lượng chuyên môn quá kém hẳn nhiên là cảm nhận đầu tiên của HLV Kim Sang-sik ở lần đầu tiên dự khán V.League. Đấy chắc hẳn cũng là lý do HLV Troussier quyết định làm "cuộc cách mạng" với lứa cầu thủ trẻ, khi chứng kiến những trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo chơi "thiếu lửa", đồng thời sa sút về mặt chuyên môn. Đen đủi cho ông, khi những cầu thủ trẻ mà ông hết lòng đặt sự kỳ vọng cũng gây thất vọng chẳng kém với sự non nớt lẫn ảo tưởng của mình.

Vài năm về trước, để giải quyết "vấn nạn" yếu kém của đội tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc đã quyết định "đi đường tắt" bằng cách nhập tịch ồ ạt các ngoại binh. Với thực trạng đáng báo động của bóng đá Việt Nam, có lẽ giải pháp duy nhất giúp HLV Kim Sang-sik thành công, là bước vào "vết xe" này?