Sau lần thua đau, tuyển Việt Nam sẽ “phục thù” trước Indonesia và tiến vào chung kết?

Hôm nay (10/4), tuyển futsal Việt Nam và Indonesia sẽ đối đầu nhau trong khuôn khổ vòng bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026. Đây là lần thứ hai trong năm nay, hai đội chạm trán nhau. Trước đó, ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2026, Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội đã phải chịu thất bại đau đớn với tỷ số 2-3 qua đó phải dừng bước tại giải.

Ở buổi họp báo trước trận bán kết Đông Nam Á, HLV Diego Giustozzi của Việt Nam đã thừa nhận rằng Indonesia đang là đội mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Việc nhà cầm quân người Argentina đánh giá cao Indonesia là hoàn toàn có cơ sở. Indonesia không chỉ mạnh ở Đông Nam Á mà họ còn là một thế lực mới ở châu lục.

Tuyển Indonesia đang bất bại 11 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó thắng tới 9. Ở giải futsal châu Á 2026, đội bóng xứ Vạn đảo chơi vô cùng thăng hoa trên sân nhà. Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam, họ còn hạ cả ứng viên vô địch Nhật Bản 5-3 ở bán kết. Đến chung kết, Indonesia chỉ chịu thua Iran (một trong những đội mạnh nhất thế giới) ở loạt luân lưu sau khi hoà 5-5 ở các hiệp chính và hiệp phụ. Trước giải châu Á, Indonesia cũng chơi đầy thuyết phục, vượt qua cả chủ nhà Thái Lan để đoạt HCV SEA Games 33.

Indonesia đang trở thành một tập thể mạnh toàn diện từ phòng ngự tới tấn công, đặc biệt là khả năng tấn công. Tính trong 9 trận gần nhất kể từ đầu năm 2026, Indonesia ghi tổng cộng tới 35 bàn thắng mà chỉ thủng lưới 17 bàn.

Những thành tích gần đây cho thấy Indonesia đã vượt qua Thái Lan để trở thành thế lực thống trị tại Đông Nam Á, có khả năng thách thức các “ông lớn” ở châu lục. So với tuyển Việt Nam, Indonesia đang nhỉnh hơn khá nhiều.

Muốn tạo nên bất ngờ ở trận bán kết chiều nay, tuyển futsal Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, tuân thủ chiến thuật, tránh tối đa sai sót. Trước đối thủ có trình độ hàng đầu châu lục, HLV Diego Giustozzi nhiều khả năng yêu cầu các học trò đá với đội hình thấp, chơi phòng ngự phản công để chờ thời cơ.

Rõ ràng, Châu Đoàn Phát và các đồng đội sẽ cần chơi với hơn 100% khả năng của mình, đồng thời chờ đợi đối thủ mắc sai lầm, nếu muốn giành chiến thắng để tiến vào chung kết giải Đông Nam Á.



